MIKIMOTO粉紅孔克珍珠 為母愛增添粉紅浪漫 20:322020/04/28 中時 陶福媛 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 潔白無瑕的珍珠，是母貝歷經千辛萬苦、以生命呵護孕育而生，常被視為母愛的象徵，而粉紅的孔克珍珠，彷彿又更添了幾許柔美浪漫和時尚感，更能詮釋現代摩時髦的時尚媽咪。MIKIMOTO在母親節前夕登場的頂級珠寶，主打粉紅孔克珍珠新品，十分吸睛。 MIKIMOTO頂級珠寶孔克珍珠鑽石鍊墜，122萬元。（MIKIMOTO提供） 孔克珍珠十分稀有，無法透過養殖採集，而且每一萬至一萬五千個海螺貝中，只能找到一顆孔克珍珠，而十顆孔克珍珠只有一顆具有寶石等級，珍稀程度可見一斑。全新登場的MIKIMOTO孔克珍珠新品，融入蝴蝶結、緞帶等設計元素，更添柔美女人味。 MIKIMOTO頂級珠寶孔克珍珠鑽戒，211萬元。（MIKIMOTO提供） #孔克 #珍珠 #粉紅 #MIKIMOTO #母愛 也許您會感興趣 推薦閱讀 粉紅髮帶好威 簡浩打死不肯換 04:102020/04/24 運動天地 滅絕物種「澤珍珠菜」 百年現蹤基隆暖暖 16:042020/04/24 生活 珍珠最能代表母愛 是母親節禮物首選 21:222020/04/24 時尚 閃閃鑽石 頌讚母愛光輝 母親節珠寶 討媽媽歡心 22:082020/04/24 時尚 「大馬娜美」糖糖穿枕頭裝 側身全光冒粉紅點 00:192020/04/25 星光 在台消失逾百年 澤珍珠菜再現 04:102020/04/25 地方新聞 銀座白石 烘托母愛光輝 04:102020/04/25 時尚消費 MIKIMOTO 多變百搭魅力 04:102020/04/25 時尚消費 TASAKI 別具巧思設計 04:102020/04/25 時尚消費 疫情擋不住愛心 企業跟進賽珍珠基金會照顧新移民 21:132020/04/26 財經 時尚熱門新聞 174cm台大醫學正妹「全身鏤空」婚紗正面全看光 - 星光 - 時尚 謝忻熱褲太短 坐下「邪惡視角」直露屁股蛋 - 星光 - 時尚 GD公開「90億新居豪宅」五台千萬名車眾人看傻眼 - 星光 - 時尚 碩士正妹被拍床照 睡衣裡沒穿白嫩雙球跑出來 - 星光 - 時尚 「千年一遇空姐」深U泳裝洩深溝 轉身光溜挺美尻 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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