潔白無瑕的珍珠，是母貝歷經千辛萬苦、以生命呵護孕育而生，常被視為母愛的象徵，而粉紅的孔克珍珠，彷彿又更添了幾許柔美浪漫和時尚感，更能詮釋現代摩時髦的時尚媽咪。MIKIMOTO在母親節前夕登場的頂級珠寶，主打粉紅孔克珍珠新品，十分吸睛。

MIKIMOTO頂級珠寶孔克珍珠鑽石鍊墜，122萬元。（MIKIMOTO提供）

孔克珍珠十分稀有，無法透過養殖採集，而且每一萬至一萬五千個海螺貝中，只能找到一顆孔克珍珠，而十顆孔克珍珠只有一顆具有寶石等級，珍稀程度可見一斑。全新登場的MIKIMOTO孔克珍珠新品，融入蝴蝶結、緞帶等設計元素，更添柔美女人味。