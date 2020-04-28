透過腕表回顧歷史，是件有趣的事，時下廉價的電子表，在1970年代竟是洛陽紙貴的時尚夯品，當年Hamilton發表一款Pulsar電子跳字腕表，售價竟等同一部汽車。昨日Hamilton 以復古懷舊的氛圍重新回顧Pulsar電子表，並發表全新復刻款PSR LED腕表，普普風的圓弧泡泡外觀，如今看來仍是相當新潮。

Hamilton選在人類登上月球的隔年發表Pulsar電子跳字腕表，有時代的意義，被視為太空時代下的經典產物之一，未來感的外觀、安靜沒有滴答聲、耐用、精準等特色，深受當時名人的喜愛，包括滾石樂團創始人Keith Richards、《007》羅傑摩爾、美國福特總統、Jack Nicholson 、艾爾頓強等皆佩戴這款電子表亮相。

《007》羅傑摩爾在戲中配戴Pulsar系列第二代P2表。（擷自電影劇照）

第一代的Hamilton Pulsar P1腕表是在1972年正式問世，採用黃金表鍊，訂價2100美元，堪比一輛家庭汽車，隔年推精鋼款P2，帶動全球電子表旋風。50年代的今日，Hamilton推出復刻款PSR電子表，金色款全球限量1970只，售價3萬2400元。