買花去全聯 母親節康乃馨99元起 21:142020/04/28 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有鑑於新冠肺炎疫情重創花卉外銷，全聯與行政院農委會農糧署、台灣區花卉發展協會合作，從4月中旬起以「農家直採」模式於指定門市販售多款外銷等級的花卉，1周上架2次，有康乃馨、百合、文心蘭、桔梗等22品花束，售價99元起，有網友買過認為「花品質很好，價錢很便宜」。 全聯指定門市販售22品花束。（全聯提供） 為迎接母親節到來，目前以康乃馨最熱銷，蘭花、桔梗、百合也受歡迎，截至4月底會有20間全聯門市販售，目標今年年底展至100間，預期將會成為全台最大販售花卉的超市通路。 #販售 #花卉 #康乃馨 #全聯 #母親節 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄三大百貨 母親節活動開跑 04:092020/04/24 產業．科技 母．親．節．美．食－五星級母親節大餐外賣 超級比一比 04:102020/04/25 產業特刊 母．親．節．饗．美．食－到飯店享用母親節大餐 如何避免群聚？ 04:102020/04/25 產業特刊 松山意舍酒店饗母親節分享餐 加價888元入住101景觀房 12:012020/04/25 生活 全聯為何不推「自助結帳」？ 網曝驚人真相 20:422020/04/25 生活 晶華酒店自組車隊 衝外送商機 04:092020/04/26 產業．科技 冷清母親節 百貨業績估掉2成 04:102020/04/27 財經焦點 在家寵媽美麗直送！蝦皮「5.5購安心節」祭專櫃級美妝優惠 12:112020/04/27 財經 全聯隱藏版便當曝光！網一看驚喊3個字 10:552020/04/28 生活 家樂福寵愛媽咪 母親節優惠最低4.7折 17:552020/04/28 生活 時尚熱門新聞 謝忻熱褲太短 坐下「邪惡視角」直露屁股蛋 - 星光 - 時尚 174cm台大醫學正妹「全身鏤空」婚紗正面全看光 - 星光 - 時尚 170cm正妹自拍床照 乳緣「冒粉色」走光了 - 星光 - 時尚 林明禎揭黑歷史！「未整牙」舊照曝光網認不出 - 星光 - 時尚 「狼人殺女神」梁以辰外套縫隙微開 車頭燈白到發光 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。