有鑑於新冠肺炎疫情重創花卉外銷，全聯與行政院農委會農糧署、台灣區花卉發展協會合作，從4月中旬起以「農家直採」模式於指定門市販售多款外銷等級的花卉，1周上架2次，有康乃馨、百合、文心蘭、桔梗等22品花束，售價99元起，有網友買過認為「花品質很好，價錢很便宜」。

全聯指定門市販售22品花束。（全聯提供）

為迎接母親節到來，目前以康乃馨最熱銷，蘭花、桔梗、百合也受歡迎，截至4月底會有20間全聯門市販售，目標今年年底展至100間，預期將會成為全台最大販售花卉的超市通路。