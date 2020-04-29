有的星座一直不缺桃花，人緣也超級好，但是卻一直沒有遇到真愛，總是錯過，或者愛上錯的人，這些星座都有誰呢？今天讓我們一起看看吧！

▍1.射手座

射手座那股浪蕩不羈的感覺很吸引人，即使做朋友也會深受大家喜愛，是充滿魅力的人。一般情況下遇到射手座都很容易被他吸引，無論是愛慕還是單純的吸引都會讓大家對他有進一步想了解的衝動，但是射手座很少會拿出真心，總是滿不在乎的樣子，就是深情也很難讓對方感覺到，因此很容易錯失所愛。或者，只顧著耍騷，根本沒注意到已經傷透了最愛自己的那個人。總之，射手座能遇到真愛是件很不容易的事情。

▍2.白羊座

白羊座的人熱情、直率，很能融入到團體，也和陌生人很聊得來，人緣好不言而喻。他們容易錯失所愛，或者愛錯人的原因，主要是太衝動！白羊喜歡一個人的時候，一股勁投入、付出，把自己的滿腔熱情都撲了上去。但事實上愛情是需要循序漸進的，剛開始太熱情會讓對方不懂得珍惜、不知所措等等，一旦對方一直不給到回應，白羊的熱情也退去得很快，兩個人就這樣漸漸淡了。而且，白羊愛上一個人的時候根本沒有考慮得很詳細，也沒有去了解對方，等到自己發現不合適的時候熱情就立刻消退了。所以，建議白羊在戀愛的時候一定要注意：千萬別衝動！

▍3.雙魚座

雙魚座單純、善良，沒有什麼壞心眼，人看起來也比較容易親近，無論男生女生都會很喜歡，桃花運自然旺旺的。不過，也是因為雙魚「傻、白、甜」的原因，很容易被男生的溫柔攻式迷惑，太容易相信對方的承諾和花言巧語，導致一次又一次受傷。分手以後，如果有人趁虛而入，又很容易心軟，在沒有看清對方的情況下重新接受新的戀情，導致再次重蹈覆轍。所以，希望所有雙魚們都能擦亮自己的雙眼，看清渣男的面目，不要輕易受傷了。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】