周揚青最近成為熱搜關鍵字，而他的混血感長相也讓許多女生看了不禁覺得「美的好精緻」！想要打造「混血妝容」其實不難，PONY大神就曾經發佈一個很適合亞洲女生打造立體輪廓的妝容教學影片，快來看看該怎麼做吧！

若是沒有明顯的雙眼皮，或是眼型不對襯，可先用雙眼皮膠水調整眼型，並使用能夠改變眼珠顏色的變色片，來強調混血感。接著在妝前保養後選擇遮瑕力高的底妝，並搭配遮瑕膏把痘疤、黑眼圈遮乾淨，PONY特別強調，如果要畫「混血妝容」這種比較濃的妝，一定要把遮瑕做好，才能讓臉是一個「乾淨的畫布」，後續的彩妝才能夠發揮功能。

以眉筆一根一根的畫出眉毛，創造眉毛濃密的毛流感，接著先做全臉修容和打亮，PONY使用膏狀的修容打亮棒先將T字、蘋果肌、下巴等處打亮，接著使用修容強調臉部和鼻子的陰影處。眼影打底直接用霧面的中間色眼影暈染整個眼窩和下眼線處，再使用深色眼影暈染眼尾打造深邃眼窩，眼線畫成前窄後寬並在眼尾拉長上揚，並戴上假睫毛強調眼神。

因為眼妝已經很濃，所以唇妝和頰彩使用色調溫和的蜜桃色，頰彩斜刷在笑肌延伸到太陽穴的部位，讓臉部輪廓看起來更立體瘦長，唇部若不夠豐滿的人可在描繪唇線時稍微超出自己本來的唇型，把嘴巴畫大一點，最後PONY分享一個讓嘴巴更嘟的秘訣，就是在唇珠和人中的交界處用打亮筆畫出一個愛心，就能讓嘴唇看起來更立體。