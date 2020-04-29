28歲韓國女星金高銀（김고은）與男星李敏鎬（이민호）近日合作新劇《The King：永遠的君主》，才剛開播就引爆追劇潮，除了讓人期待兩人的CP火花，就連穿搭都成為大家關注的焦點，尤其女主角金高銀除了精湛的演技，她天生的單眼皮配上白皙皮膚更吸睛，完全是一張極具辨識度的高級臉。

金高銀的五官雖然乍看之下不夠驚艷，氣質卻很清爽又獨特，近年她受到愈來愈多時尚品牌的青睞，目前更直接成為香奈兒（Chanel）品牌大使，首先是最吸睛 Chanel 2020春夏的黑色印花裙，直接襯托出金高銀的優雅氣質，更有著滿滿的活力年輕感，氣場自然不做作，可見她不論清純和嫵媚風都可以駕馭，更被大讚可以晉升「人間香奈兒」。

韓國女星金高銀在戲劇《永遠的君主》中展現高級感穿搭。（圖／摘自微博@爱豆穿搭日记）

仔細觀察金高銀在劇中的穿搭，可發現各類大衣出場的機率超高，其中韓國設計師品牌「STUDIO TOMBOY」更是一件比一件吸睛，早在《鬼怪》時期，金高銀就很常搭配它們的上衣與大衣，如今新劇繼續愛穿中！不論是長版大衣還是格紋風衣都以設計超簡潔俐落，隨便穿都很有型，十分有歐美風，縱使價位比較高也深受到韓國女性們的喜愛。

韓國女星金高銀在戲劇《永遠的君主》中換上多套「STUDIO TOMBOY」大衣。（圖／摘自微博@爱豆穿搭日记）

韓國女星金高銀在戲劇《永遠的君主》中展現高級感穿搭。（圖／摘自微博@爱豆穿搭日记）

韓國女星金高銀在戲劇《永遠的君主》中展現高級感穿搭。（圖／摘自微博@爱豆穿搭日记）

其實金高銀除了拍定裝外，私下也是喜愛隨性打扮，各式的T恤單品、牛仔褲都能在她IG看到率性的穿搭，金高銀的單眼皮氣質能讓她隨心轉換高級感、少女風，而看到金高銀穿上無袖寬版T恤露出黑Bra燦笑，顯見偶爾性感一面，完全跳脫韓國女星不同風格。