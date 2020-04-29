40歲台灣男星羅志祥（小豬）與31歲大陸網紅周揚青（Grace）的9年戀情在近日告吹，更額外爆出他私下熱愛偷吃約砲、群交等習慣，連「蝴蝶姐姐」簡愷樂也一起被揭發，一行人關係耐人尋味，而過去曾與羅志祥在飯店私下密會的「香港波神」周秀娜也被起底，兩人更曾公開「十指交扣」，再度引發討論。

根據港媒《3周刊》報導，羅志祥和周秀娜在先前拍攝電影《西遊：降魔篇》爆出火花，沒對手戲依舊展出好交情，兩人在2013年男方在香港開演唱會時，周秀娜被目擊現身男方下榻的酒店2小時才離開。

曾與羅志祥在飯店私下密會的「香港波神」周秀娜也被起底。（圖／摘自微博@扒圈娱记）

34歲周秀娜（Chrissie Chau）身高169cm，以傲人D奶加上外型亮眼，讓她成為不少人心中的女神，更有「香港波神」之稱，不僅憑演技在電影圈受到肯定，也曾自創內衣品牌，親自下海當招牌拍攝宣傳照，展現火辣的身材及深邃事業線，雖然目前副業已收攤，依舊讓大家印象深刻。

在 Instagram 查看這則貼文 周秀娜 Chrissie Chau（@chrissienana）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 30 日 下午 12:27 張貼