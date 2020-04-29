近來時尚保養圈風靡大麻籽油保養術，許多國際品牌也紛紛投入大麻籽油保養產品的開發與製作，颳起一股風潮。英國敏感肌保養品牌Simple也看中大麻籽油特殊而豐富的營養成分，在台推出大麻籽油清透保濕精華乳，不用出國就買的到！

有些人可能乍聽之下會有疑惑，大麻可以拿來保養嗎？保養專家Kevin老師表示：不要誤會，會讓你high的是大麻，但是大麻籽油提取出來的珍貴成分，不但可以提供肌膚所需養份，更可以舒緩修復肌膚，特別是針對敏感肌惱人的肌膚問題，舒緩、平衡、保濕1瓶就可以達成，也讓大麻籽油逐漸成為近年保養品牌的新寵！

保養專家Kevin老師分享，現代人肌膚問題不外乎分成兩大類：油性肌問題以及乾燥敏弱肌問題。油性肌膚消費者時常掙扎要不要保養？如何維持肌膚油水平衡；而乾燥敏弱肌則會有因內外在多重因素所造成的肌膚結構問題，例如：生活作息中產生的壓力造成荷爾蒙失調、空污產生的肌膚過敏現象、室內空調讓肌膚乾燥需要補水等等。其實要解決這兩大問題肌的「失衡」並不困難，只要能還給肌膚一個自然保濕平衡的穩定狀態就可以了！

Kevin老師進一步指出：天氣變化大，我們的生活壓力也很大，但你有發現嗎？疲憊其實也會反應在你的臉上！如果你也有肌膚乾燥脫屑，或甚至是痘痘危機，Simple的大麻籽油清透保濕精華乳含大麻籽油精華，裡面蘊含豐富的維生素與Omega脂肪酸，能夠舒緩平衡肌膚，可以解決上述兩大問題肌的症狀，不只提供保濕，並讓肌膚回到平衡的狀態。更重要的是，小小一瓶有著大大的功效，還不用500元的疲累肌救星，不用飛去英國在台灣就可以擁有，小資保養就是這麼簡單！

Simple清妍大麻籽油清透保濕精華乳NT449元。（圖／邱映慈攝影）

針對眾所好奇的大麻籽油保養功效，Kevin老師更進一步分享：大麻籽油這個成分在國外真的是超紅，最主要是大麻籽油好處多多，這一瓶Simple大麻籽油清透保濕精華乳除了含豐富的維生素E，還有經過冷壓萃取所保留的高濃度Omega 3/6/9脂肪酸等肌膚所需養分，可以幫助肌膚注入活力恢復彈性，延緩老化。不只舒緩保濕你的肌膚，而且還能夠幫你的肌膚建立一道強力的屏障，抵禦外來的環境傷害。大麻籽油特殊的脂肪酸結構還能夠減少肌膚表面水分散失，進一步幫助皮膚達到油水平衡。此外，大麻籽油更是乾爽的植物性油脂保養成份，具有很好的流動性跟絲滑觸感，很容易被肌膚吸收，使用過後肌膚也很乾爽舒服不黏膩，還有絕佳的保濕力，疲累肌所需要的舒緩、平衡跟保濕問題，只靠這一瓶就可以搞定！

▍活動

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★抽獎活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看Kevin老師分享的「大麻籽油保養術」告別惱人肌膚問題！

★獎品內容 ｜ 抽出二名粉絲，每人可獲得Simple清妍大麻籽油清透保濕精華乳*1

★公佈時間 ｜ 2020/5/7

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。