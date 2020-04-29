台南以美食聞名，生活步調較北部緩慢，居住環境相當悠閒且舒適，房價也相對的親民許多。買屋南移已成新趨勢，而台南近日的房市熱點就位在3個重劃區，分別為北區鄭子寮新富特區、東區平實營區、安南區九份子，在政府重大建設的加持下，吸引許多民眾進場；其中，北區鄭子寮新富特區採低密度開發，塑造成台南市的高級住宅區，科技新貴及建商都來前來相繼卡位。

台南版大安區吸科技新貴 綠地覆蓋率極高

位於台南北區的鄭子寮新富特區是少見的新興重劃區，但過去是魚塭、空地多且發展緩慢的區域，因著政府的重新規劃，此區已變身為座擁12座公園及18萬坪綠地，綠覆蓋率之高，如同台北市大安區的城市綠生活空間；此外，這裡是台南市少有的低密度住宅區，再加上鄰近明星學區文元雙語國小，距離好市多、花園夜市等商場近，形塑成為台南市的高級住宅區，良好的生活機能吸引眾多科技新貴等民眾移居。

而在近年鄭子寮重劃區內的海安路沿線容積獎勵，促使大型建商進駐，使每坪單價約為22-25萬元，也帶動了10-15年屋齡的中古屋行情，每坪單價約17-22萬。因著近年地價調漲、房價提升，使此區發展成高級住宅聚落，漲幅較5年前最高有5成。

▲台南因親民房價、良好居住環境、政府重大建設等因素成為購屋族的新寵兒。/黃仲裕攝

老舊眷村改造 平營區重劃區變身房市熱點

東區平實營區重劃區位於東區與永康區交界處，前身是老舊的眷村，政府透過重劃區計劃大改造，將公園綠地重劃、增設公共設施，進而使土地價值提升、改善生活環境。此區總面積約42.4公頃，鄰近國賓影城、國立成功大學校區商圈、成功大學、奇美醫院、成大醫院及高雄榮民總醫院台南分院，交通方面，未來會配合配合中山高速公路大灣交流道通車，並增設國道客運、大台南公車、台南捷運藍線、台南捷運綠線以及具有商業機能的綜合轉運站。

此外，市府會配合建構副都心商業發展結構，串聯國賓影城、南紡購物中心等娛樂商圈。而附近的南紡夢時代商圈會啟動二期動工，將呈現東區的新商圈樣貌；以及建造7公頃的生態中央公園等等建設，進而帶動周遭的經濟效應及發展，未來成長潛力指日可待。

▲台南因親民房價、良好居住環境、政府重大建設等因素成為購屋族的新寵兒。/洪榮志攝

九份子重劃區落實綠建築 高綠覆蓋鬧中取靜

位於台南安南區、成為台南房市新寵兒的「九份子重劃區」經過政府6年整頓，總開發面積達101.76公頃，自2018年起成為台南最受矚目的重劃區，多家建設公司插旗卡位，許多買家也爭相詢問。

此區靠近市區的精華區域，便捷的交通可以快速到達市區，還能夠避開塞車潮及人潮擁擠的現象，同時又能享受靜謐空間，吸引喜歡居住在鬧中取靜地區的民眾。值得一提的是，此區保留了豐富的歷史生態，有隨處可見的生態池、徒步步道、自行車道等等，人綠共處的平衡生態空間，在住宅區中特顯珍貴。此外，該區域的建設都必須要符合「低碳綠能」，這可是政府的嚴格規範，因著這樣的規定，九份子重劃區擁有相當高的綠覆蓋比例，處處都是綠意盎然的街道景象，居住下來愜意且舒適。

台南的居住環境以及生活機能完全不輸雙北市，再加上政府推動的大型建設，使台南重劃區的發展潛力更是亮眼，綜合以上這些優點卻能夠享有北部3分之1的親民房價，因此吸引大量移居民眾，不乏年輕的首購族及換屋族，前來找尋生活品質佳、CP值高的溫馨小窩！