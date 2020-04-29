巴鈺和郭彥均合作中天美食外景節目《來去check in》10個月，沒想到卻閃電請辭，原因是想把時間分配給家人，不久後電視台也停播該節目，讓觀眾相當惋惜。出道以來，巴鈺時常主持美食類的節目，身材卻沒有走鐘，到底她私底下都怎麼維持體重的呢？

1.調整飲食順序

其實巴鈺孕期胖了22kg，產後又忙於照顧新生兒，還因賀爾蒙的緣故腋下長很多毛，身體飄出陣陣難聞氣味，在老公的鼓勵下，巴鈺透過健康的方式瘦下來，像是吃東西的順序重新調整，會先喝湯、吃菜、蛋白質(肉類)，最後才會吃澱粉，同時保持細嚼慢嚥的進食速度，提醒大腦已吃飽了、避免吃到撐、吸取過多熱量。

2.寫飲食日記

巴鈺會將每天吃的食物一一記錄起來，方便知道吃了多少種類的東西，隨時警惕自己要少碰哪些食物、多吃什麼達到體內平衡。

3.勤勞運動

除了飲食的調整，巴鈺還加入運動雕塑身材，除了可以消耗體脂肪，肌肉也能更結實，雖然有時候她也會覺得很累、不想運動，但只要想到有健康的身體才有力氣衝刺事業，最重要的是可以陪伴家人更久，這樣就能找到運動的動力了。