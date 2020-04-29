氧顏森活全新「微金超導蜂王乳胜肽抗皺賦活系列」，含高科技專利黃金七胜肽、明星蜂王乳抗皺五胜肽以及珍稀丹蔘葉萃取，搭上「逆齡時光機」打造專屬 ＃微金傳奇。（ 氧顏森活提供）

氧顏森活微金超導賦活組，3500元。（氧顏森活提供）

賈靜雯代言LUDEYA微臻琥珀霜形象照。（LUDEYA 提供）

LUDEYA 超緊緻微臻琥珀霜50g，3980元。（LUDEYA 提供）

VALMONT PRIMARY-POMADE奕舒柔敏修護脂霜50ml。（VALMONT 提供）

VALMONT PRIMARY-SERUM奕舒柔敏修護精華30ml。（VALMONT 提供）

頂級美妝找來代言人競美，氧顏森活找來氣質女星簡嫚書擔綱代言，LUDEYA則請來女神賈靜雯代言微臻琥珀霜，為美妝更添話題。

瑞士頂級保養品VALMONT全「PRIMARY奕舒柔敏系列」，發想來自阿爾卑斯山上的隱密肌膚休憩中心，獨家設計「柔敏修護複合物」配方，遵循專業皮膚科醫生處方籤所打造的抗敏修護保養。

LUDEYA「超緊緻微臻琥珀霜」，自2016年上市至今，除獲得消費者肯定也獲獎連連，金鐘視后賈靜雯已連續5年擔任LUDEYA代言人，今年，以「深深有感」為概念與LUDEYA獨特「微臻技術」結合拍攝微電影，以女人有感的人生歷程，成就了更美好的自己為訴求，喚醒女性意識。

氧顏森活「蜂王乳胜肽抗皺賦活系列」奢華添加高科技專利黃金七胜肽、明星蜂王乳抗皺五胜肽以及珍稀丹蔘葉萃取，提升肌膚保養效率，即日起，至氧顏森活官網及SOGO天母店即可購買全系列商品，即日起至至5月10日，氧顏森活期間限定專櫃亦推出「頂級3D全臉皮膚透視分析儀」於SOGO天母店全館單筆消費滿3800元即可於專櫃免費預約肌膚檢測，詳情以官網公告為準。