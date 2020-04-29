謝謝所有醫護人員、檢疫人員以及大眾的共同努力，台灣再度迎來好消息，連續四天零確診，韓國醫美保養品牌Dr.Jart+攜手法國植萃品牌「伊夫黎雪」感恩回饋，即日起至5/4 23:59止，四大系列加0元多一件，滿699元再送朴敘俊歐巴便利貼！

Dr.Jart+ 經典熱銷9款面膜全部499+0元多一件(福利品)，長期戴口罩，讓肌膚悶悶不聽話，趕快來片舒敏保濕面膜、或老虎草呼呼修護面膜舒緩修護，讓問題肌膚乖乖不紅紅。保濕度不夠，肌膚又容易因為口罩而出油，用活力保濕面膜、或神奇分子釘面膜加強補水鎖水吧！另外Dr.Jart+明星商品「娃娃臉搖搖杯面膜」6款全部199+0元多一件(福利品)，針對不同肌膚訴求的精華液乳膠軟膜，現調現用，完美貼合肌膚紋理，有效成分更能完整吸收不流失，不出門也能來點DIY保養小樂趣。

Dr.Jart+ 經典熱銷9款面膜和娃娃臉搖搖杯面膜皆可用加0元多1件的優惠價入手。（圖／品牌提供）

伊夫黎雪則推出護手乳液169元、髮香噴霧350元+0多一件等優惠活動。護手乳液添加庫拉索蘆薈，乳木果油到椰子油，以95%的天然植萃配方創造舒緩保濕的黃金比例，輕巧包裝方便攜帶，迷人花果香驅散一整天的疲憊壓力。

伊夫黎雪護手乳液包裝輕巧方便隨身攜帶，另外髮香噴霧也很適合帶在身邊隨時補噴。（圖／品牌提供）

▍活動

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★抽獎活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看Dr.Jart+歡慶連4天零確診推出加0元多1件優惠活動！

★獎品內容 ｜ Dr.Jart+小禮物*1

★公佈時間 ｜ 2020/5/7

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。