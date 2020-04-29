40歲台灣男星羅志祥（小豬）與31歲大陸網紅周揚青（Grace）的9年戀情在近日正式宣布告吹，粉絲們除了一面倒支持周揚青，全力撻伐小豬的渣男事蹟之外，不少女方的好友們也紛紛現身相挺，除了大陸網紅「小吳」怒轟羅志祥之外，「國光女神」愷愷也發文表示心疼周揚青的遭遇。

其實早在第一時間，愷愷就在微博上轉貼周揚青的分手宣言，並寫下：「感謝羅志祥讓我們相識，但也真的替妳開心終於離開了他！妳屬於更值得的，而他配不上！Love will always surround us」足見姐妹情深，而湊巧的是，其實愷愷與羅志祥的好友大根過去曾有過一段情，一行人關係相當微妙。

愷愷發文表示心疼周揚青的遭遇。（圖／摘自微博@愷愷）

在 Instagram 查看這則貼文 愷愷 Kai（@cathyywang）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 22 日 上午 8:38 張貼

身材姣好火辣的愷愷今年26歲，是男星哈林（庾澄慶）外甥女，過去從《大學生了沒》班底出道，不僅風格性感，更擁有傲人美胸，近期也時不時登上綜藝節目上通告，十分活躍在螢光幕前，她私下和周揚青是好友，兩人不僅多次發出合照，更曾一起出國旅遊加工作，關係十分密切。

「國光女神」愷愷也是周揚青的好友。（圖／摘自微博@宋娱乐家）

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在 Instagram 查看這則貼文 愷愷 Kai（@cathyywang）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 7 日 下午 9:01 張貼