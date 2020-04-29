即日起至7月31日買大金家用變頻空調RX(K)~4MX(K)系列機型，可享每組現金回饋最高5000元，VRV mini（小型智能區控）機型每組現金回饋7000元。（大金提供）

漸漸準備踏入5月，又是迎接炎熱夏天的時候，此時正好為家中換一台省電、功能又全面的新空調，大金空調看準台灣悶熱又潮溼的氣候，在去年特別推出了日本大金空調獨家為台灣而研發的「Hybrid Cooling溫濕雙控」技術，而今年不僅高規格的橫綱S系列擁有該技術，就連親民的大關U系列也同樣加入，價格更比舊款大關系列更親民上3000元到5000元，可是今年換機好時機。

大金全新大關U系列，3萬2980元起。（大金提供）

台灣因著夏日氣候常常又溼又熱，因此就算常在家中開著冷氣，都仍覺得悶溼不舒服，而且一般機種若達設定溫度後，冷房及除溼力都會同時降低，而大金獨家的「Hybrid Cooling溫濕雙控」，就能透過智能溫度濕度雙控尖端技術，在運轉的同時將溼度降低，以智能控制除濕能力提高75%以外，體感也能感受到涼爽約2℃，讓環境舒適之餘，也不用再費電地降低溫度以除溼。

大金頂級保濕 x 空氣清淨機MCK70VSCT-W，2萬800元。（大金提供）

而且大金2020壁掛專用一對二50級組合機，還可針對現在都會偏中小坪數的住宅，提供體積小重量輕的室外機選擇，相較於舊機種還能節省30%安裝空間，同時空調全系列還配備了Wi-Fi連接轉換器，需要的消費者加購後即可以智慧手機遠端遙控，配備大金保溼型系列的空氣清淨機，能夠以2倍速度分解有害氣體、異味，更採用業界首創TAFU長效濾網，效率提升1.4倍，訴求可過濾99.97%的PM 0.3、濾除細菌、流感病毒等功能，在家即能享受舒適又健康安全的空氣與環境。

大金的頂級保濕 x 空氣清淨機系列，擁有雙重閃流放電功能，還有業界首創TAFU長效濾網，還能過濾99.97%的PM 0.3、濾菌、流感病毒等功能。（大金提供）

和泰興業總經理王玄郎就表示，今年雖然市面受疫情影響，「但經濟不景氣不代表大金沒機會，大金還是會繼續在各方投入資源，以不誇大廣告、回饋消費者等方向而持續努力。」，而目前截至今（29日）大金的銷量整體仍照計劃中成長，像家用機就達7%多的成長，今年更是28年以來商品最強的1年，預計今年將挑戰160億的營業額目標。