蝦皮購物「55購安心節」5月5日當日為了母親節限定壓軸加碼，凡下單滿1500元，即抽市價17萬的鑽石戒指。（蝦皮購物提供）

就算新冠肺炎怎麼影響，一年一度的母親節還是要幸福好好過！今年蝦皮購物特別推出了「5.5購安心節」，開跑首周已帶動買氣成長了5成，而今（29日）再除了宣布5月2日到5日期間再推天天5折下殺搶手機、吹風機以外，更請來了搖滾天王伍佰坐鎮，安心推薦居家防疫必備商品優惠以外，再推消費滿額再抽鑽戒送媽媽，一起過個孝順又安心的母親節。

蝦皮購物「5.5購安心節」首邀搖滾天王伍佰為活動站台，更分享到作為蝦皮購物愛用者，除了幾乎所有日常用品都在站上購入，更將在站上選購母親節禮物。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物「55購安心節」推出三星Galaxy Note 10+優惠，活動期間45折入手，1萬6450元起。（蝦皮購物提供）

此次首請來伍佰為活動站台，沒想到搖滾天王也是蝦皮購物的愛用者，更直言幾乎所有日用品都在站上購入，所以這次母親節禮物也要在蝦皮買，笑言曾經網購泳帽送媽媽，不過這次就應該會送腰果當禮物，而他也連同蝦皮精心推薦了一系列的居家防疫商品，像下殺34折的Honeywell空氣清淨機、限時價3399元的PHILIPS氣炸鍋等，都是最近防疫期間的熱銷品，還有如三星的Galaxy Note 10+、iPhone 11也下殺至45折起，就連護目鏡、乾洗手、抗菌擦拭布等也可以銅板價再囤貨。

蝦皮購物「5.5購安心節」推出互動遊戲「驚喜對對碰」，只要限時配對相同卡片即可兌換新東陽、老媽拌麵、禾聯等品牌優惠券。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物「55購安心節」推出PHILIPS 渦輪氣旋健康氣炸鍋 HD9642，活動期間享38折優惠，3399元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物「55購安心節」推出Panasonic 兩倍奈米水離子吹風機 EH-NA9B，活動期間享42折優惠，2745元。（蝦皮購物提供）

5月2日到5日期間，蝦皮購物將推出每天限時破盤價下殺5折起，包括迎鶴金品、點睛品鑽戒、黃金項鏈等通通對半下殺，活動期間刷國泰世華蝦皮購物聯名卡更可享高達14%的回饋，5月5日當天限定壓軸加碼，凡下單滿1500元再抽市價17萬的奢華鑽戒。另外還有特別打造的「蝦皮夾夾樂」體感遊戲，有機會免費夾走折價券、AirPods 2及鑽石等禮物以外，還有經典的「驚喜對對碰」，限時配對相同卡片即可兌換新東陽、老媽拌麵、禾聯等品牌優惠券，最大獎更是PHILIPS氣炸鍋，讓今年母親節邊玩邊買好康。