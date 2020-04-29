韓國知名網路模特兒申才恩(신재은)，擁有天使臉孔、魔鬼身材，即使已宣布成為人妻，依然以火辣的好身材在網路上累積174萬人追蹤。近日，她曬出按摩時的照片，性感的穿搭再次吸引網友注意。

去年底突然在IG上公開婚紗照宣布死會的她，讓不少男粉絲傷透了心，但她依然曬出性感辣照，維持超高人氣。日前，她在更新的貼文中曬出自己去精油按摩前的模樣，只見她穿著疑似薄紙做的內衣及小褲，秀出凹凸有致的好身材，讓網友們看得大噴鼻血，吸引上萬人按讚。