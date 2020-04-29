每個人都應該與大自然和平共處，疫情封城以來，世界環境反而改善，光從這點就可以發現人類過去多跟地球爭資源的狀況有多嚴重。而一線精品如Gucci過去就花了不少心力在改善環境這塊領域。2018年起，Gucci的供應鏈就已經完全實現了碳中和。2020年2月，Gucci加入The Lion’s Share Fund基金會，基金會為保護瀕危物種及其棲息地籌集資金，時至今日，Gucci仍舊固定捐出每支動物相關廣告0.5%的媒體支出，堅定的做他們認為「對的事」。

而今年Gucci最新的早秋廣告，就教我們如何變回兒童，重新看這個世界。只要視野簡單了，一切都會變的簡單許多。在這禎早秋廣告中，Gucci讓動物與模特兒自然共存，強調人與動物之間的和平共處，而在攝影師Alasdair McLellan的鏡頭下，時裝模特兒與動物們的和平相處，更是呼應了Gucci一直在做的事－－推動保護環境之意。

Gucci 關於可持續發展的10項舉措

自2018年以來，Gucci 通過品牌運營及供應鏈已完全實現碳中和，保護全球110.2萬公頃的森林。Gucci 2020春夏時裝秀並獲得了可持續活動國際管理標準ISO 20121認證，從環境、社會和經濟方面體現了活動的可持續性，為環境保護帶來積極改變。

2019年11月，Gucci 總裁兼首席執行官 Marco Bizzarri 向各行各業的首席執行官們發起挑戰，邀請他們共同參與首席執行官碳中和挑戰（CEO Carbon Neutral Challenge）專案，致力於在幾年內徹底解決溫室氣體排放問題。Bizzarri 提議將減排作為持續而首要的任務，儘管目前尚無技術和方案可以全面解決排放問題，強調企業現在仍然需要承擔相應的責任。Lavazza Group、SAP 和 The RealReal 已簽署承諾參與該項挑戰。

Gucci 在每當有動物出現在其廣告中時，都將0.5%的媒體預算捐贈給 The Lion’s Share 基金會。Gucci 通過贊助該基金會已減少大象偷獵的行為，同時通過與企業的有機聯合，將持續保護瀕危物種及其自然棲息地。

透明度是戰略成功的基石，Gucci 使用 EP&L 環境損益（Environmental Profit & Loss）線上工具追蹤並評估其對環境的影響，對地球的損耗或保護切實可見。EP&L 精確衡量所有產品從原材料來源，到產品製造、運輸到店鋪和顧客的整條供應鏈，對於溫室氣體排放、空氣與水污染、水資源消耗、廢料產出、土地使用等各方面造成的環境影響。

Gucci 的既定目標是減少品牌所造成的全部環境影響，至 2025 年 EP&L 降低40%。根據2018年的 EP&L 資料顯示，三年內供應鏈中的碳排放相對於整體增長量減少了16%，足以證明品牌正朝著既定目標穩步邁進，並有望達成在2025年前實現溫室氣體排放量降低50%的重要目標。

目前約80%的 Gucci 精品店、辦公室和倉庫已使用綠色能源，今年將100%使用可再生能源。

Gucci 始終致力於為產品提供可替代和可持續性的材料，如可再生、有機或生物型材料和再生纖維，可持續性材料，並提高生產效率。

Gucci 持續專注于尋找創新方式實現可迴圈的生產願景。通過 Gucci-up 迴圈經濟方案，回收利用在生產過程中產生的皮革和紡織廢料。2018年，該項目共回收約11噸皮革廢料，二氧化碳排放量減少約4,500噸。

Gucci 通過實施創意性舉措建立並優化生產與製造效率。例如，Scrap-less無廢料皮革方案，旨在大幅減少皮革加工中的用水、能源和化學品消耗，只鞣制實際需要的皮革，最大限度減少皮革廢料的產生。同時，Gucci 實施無金屬鞣革方案，目標是至2025年達成100%使用無金屬或無絡合金鞣製皮革材料。這是一種可替代的鞣製工藝，與傳統工藝相比減少了對環境產生的影響。

Gucci 攜手同行業和其他參與者聯合推動變革。Gucci 與開雲集團於2019年簽署了《時尚公約》（Fashion Pact）協議，並承諾共同努力實現氣候、生物多樣性和海洋3個領域中切實有效的目標。截至2020年1月，共有63個簽署方代表250多個品牌加入，時尚產業中30%以上均簽署了該協定。