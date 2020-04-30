全台987間全聯福利中心門市4月8日起加入「口罩實名制2.0」領取行列，自第7波起還新增PX Pay領取口罩服務，凡在5月4日至6日預購口罩、完成付費，並在5月11日至24日到全聯領取口罩，可享五大貼心服務。

五大貼心服務包括「PX Pay領口罩，全聯幫你付7元運費」、「一鍵幫家人領好領滿」、價值10元的「兒童口罩送福利熊貼紙」、「15元OFF COFFEE熱美式嘗鮮券」、「無塵室高標準包裝」。

全台987間全聯福利中心門市加入「口罩實名制2.0」領取行列。（全聯提供）

有別於上一波憑身分證領口罩，這一波起可持PX Pay領口罩，先在eMask口罩預購系統預購時指定全聯領取、完成付費，取得序號；打開全聯PX Pay點選口罩領取專區，輸入身份證後4碼與領取序號10碼，一次最高可輸入5筆，可幫親友領取；最後憑PX Pay口罩領取QR Code，到全聯櫃台即可輕鬆領取，而且使用PX Pay領取口罩，全聯每人回饋70福利點(10點=1元)，等於7元運費全免，若一次領取5份，可獲得350福利點。

到全聯領兒童口罩送福利熊貼紙。（全聯提供）

為讓小朋友更了解防疫觀念，像是戴口罩、勤洗手與少出門，特別推出四款福利熊與水果探險隊貼紙，除了全聯的吉祥物福利熊外，還有福利熊的新朋友「水果探險隊」，成員分別為「蘋狗」、「奇異狗」、「香蕉狗」，消費者到門市領取兒童口罩，可以免費獲得1款（樣式隨機），貼紙可貼在口罩上增加可愛度。此外，到全聯領口罩還能獲得1張OFF COFFEE熱美式15元嘗鮮券（原價25元），兌換時間自5月11日至6月21日。