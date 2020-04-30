12星座女願意多遷就另一半？來看看你的星座準不準吧！

▍白羊女：(20%)

對別的東西都沒有耐心，何況是對感情了，白羊女本來就覺得愛情只是生命中得之我幸不得我命的東西，一旦感情出問題，白羊女會很果斷的放手然後自己生活。

▍金牛女：(80%)

理智的女人就是不一樣，她們懂得怎麼樣忍住自己的情緒，生氣也是氣在心裡，慢慢的採取必要的手段，一般情況下金牛女不願意做改變，她們會選擇遷就這段感情來維持現有的穩定。

▍雙子女：(10%)

雙子座女孩是非常自我的，她們認為感情本來就應該服從於自我的快樂，要是不快樂那乾麼還要遷就著在一起，說不定下一個會更好，於是果斷的選擇say goodbye了。

▍巨蟹女：(50%)

別看巨蟹女平時總是忍耐無極限，可是她們對待自己的感情還是很敏感的，感情出了問題巨蟹女會不會遷就？要看對方是什麼問題、還有沒有彌補的餘地了。

▍獅子女：(0%)

對待感情的問題，獅子女一向是零容忍，甚至對待友情都能夠稍微的委屈自己一下的獅子女，對待情感的時候特別的執著，是屬於眼睛裡面容不下一粒沙的那一種人哦。

▍處女女：(30%)

其實機率已經很小了，但是對於處女座來說，這其實是相當大的讓步，讓處女座遷就是一件困難的事情，可是如果這段感情真的對於處女座來說很重要，處女座也會適當的考慮。

▍天秤女：(90%)

不然能怎麼辦？天秤座總是對身邊的人這麼說，然後默默的包容了。其實天秤女真的已經做的很好了，只是太周到有時候反而會顯得缺少情緒，適當的收斂一下自己無限的遷就吧。

▍天蠍女：(100%)

看不出來吧，面對感情的缺陷和變故，天蠍女往往是鬧得最兇的，可是到了最後，天蠍女也是遷就最多，因為天蠍女不會捨得真正的感情就這麼離開自己，而且善良的她們總是選擇原諒。

▍射手女：(40%)

射手的遷就和別的星座女孩不一樣，別的星座女孩有那麼一點打落牙活血吞的味道，可是射手女是真心的不在乎，所以她們總是在無知的情況下一不小心就遷就了。

▍摩羯女：(60%)

摩羯座和天蠍座一樣，剛發現感情出現問題，也會大大的鬧上那麼一陣子，可是等情緒冷靜了之後，又會被說詞感動，轉而遷就自己在意的那段感情。

▍水瓶女：(70%)

就這樣子吧，我應該還可以的。水瓶女對什麼都灑脫唯獨對感情灑脫不了，有時候明明知道問題所在可是還是選擇遷就，真的是因為太在意了才會變得這樣，直到受傷才放手。

▍雙魚女：(不明確)

雙魚女多遷就一段感情？這個問題不好回答，因為雙魚女可是相當的挑人的。要是對方是雙魚女看順眼的人，遷就多少也沒關係。要是不順眼，就算對方遷就雙魚也還是不喜歡。

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