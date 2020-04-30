「孩子是未來的主人翁」，人人都聽過這句話，但聯悦建設的第2期建案「聯悦馥」則是將它完整體現！大部分的建案就是舒適的居家空間、多元公設、便捷交通等，「聯悦馥」則是以孩子的學習為主軸，將才藝環境直接搬進社區，讓孩子在家就能快樂學習！

「馥、學、書、藝、游、樂」學習從家開始！

▲「聯悦馥」的書屋與日本最大紀伊國屋書店合作選冊。/中時電子報攝

「聯悦馥」基地面積為1768坪，規劃全平面493個停車位，格局規劃則為2房(2+1房)30坪、3房(3+1房)40-50坪、4房53坪，每坪開價16~18萬，總價580萬元起。「聯悦馥」打造成有飯店質感、溫馨像家的飯店宅，非常注重居住品質，從踏進社區的那一步起，感受到每分每秒如同渡假般放鬆；更將「宅教學」般進社區內，讓孩子可以在信任、安全的空間學習，運用公設內的書屋、琴房、畫室、棋藝室、家教室，下樓就是社區教室，可以省下接送時間，孩子能夠放鬆學習、家長也安心。

「聯悦馥」很重視親子的閱讀及空間，公設中的書屋是與日本最大紀伊國屋書店合作選冊，每個月都會進暢銷書，專門為住戶獨家選冊，讓住戶下樓就能在舒適的環境閱讀書籍，來一趟靜謐的智慧之旅。藝術培養要從小開始，走進大廳就能看見牆面價值200萬的留美國際油畫大師柯適中的作品，使藝術氣息蔓延至社區的每個角落。此外，走進中庭花園，即可看見一座中央游泳池，搭配室內、外的咖啡廳座席，讓人不禁以為身在渡假天堂！你和孩子都喜歡音樂嗎？公設中的琴房提供練琴及教學，可以繼續完成自身未完成的音樂夢，也藉此讓孩子從小就培養藝術性及創造力！

▲走進中庭花園，即可看見一座中央游泳池。/中時電子報攝

海線發展最好區域 潛力吸首購小家庭

▲「聯悦馥」的3房(3+1房)40坪。/中時電子報攝

「聯悦馥」位於佔地117公頃的市鎮重劃區，基地位置在台中市清水區港都路和港都一路上，為台中市發展最好的海線區域，且鄰近台中國際機場及台中港，而台中港已經連續6年成為全台最大的港口，此區發展潛力簡直超越想像。聯悦建設股份有限公司業務部副理吳宇秝表示，鄰近「聯悦馥」只要10分鐘車程的台中港三井outlet，帶動了海線周遭的生活機能，今夏會啟動2期動工，而聯悦建設未來會陸續推第3、4期建案，基地位置近臨港路、大仁路，依照目前發展趨勢來看，潛力想必蓄勢待發！

「聯悦馥」瞄準小家庭首購族，因著優秀的低單總價、高規格、高CP值，吸引台中港務局、中龍鋼鐵、彰濱工業區等附近的就業人口，甚至不乏台中以外的客人前來賞屋。主要原因之一也是交通便捷，車程10分鐘即可到達國四、國三，車程20分鐘到國一、2分鐘快速到達西濱快速道路，且鄰近中清、台灣大道、向上路等三大道，交通算是相當便捷。

住戶至上！結構安全、專屬優惠揪甘心

重視結構安全的「聯悦馥」，使用的是戴雲發的「Alfa Safe鋼筋系統化工法」與「柱中柱專利抗震結構」，在建造基地則使用「連續壁工法」，使基地更穩固、安全。聯悦建設非常注重住戶間的互動與情感，因此在第1期建案「聯悦聚」會不定時舉辦社區活動，至今已有累積超過100場，「聯悦馥」會持續執行；其他服務包含保固、基金會、售後服務、聯悦生活卡等等，基金會的部分會不定時提供獎學金、運動會等社區活動，而聯悦生活卡則是與附近店家合作，推出消費折扣，特別優惠聯悅的住戶，讓住戶有種獨特優待的尊爵享受。

一直有買房意願，那就看準了即時出手！「聯悦馥」處於發展中的地理位置，並極力打造海線最知名的品牌，隨著周遭商場、娛樂陸續林立，發展潛能指日可待，再加上每坪1字頭實在難得，非常適合小家庭首購族，為自己與孩子找尋一個充滿學習氛圍、安心又安全的家吧！