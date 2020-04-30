在不了解一個人的時候，我們往往會被對方的第一印象所蒙蔽，其實相處的時間久了，可能你就會發現對方完全是另外一副模樣。就像下面說的幾個星座，外表專一老實，背地裡可能就不一樣了！
▍1.金牛座
老實、可靠好像一直都是金牛的代名詞，其實了解他們的人就知道，金牛並不像表面那麼純粹，他們的內心還是很容易騷動的，尤其是在看到一些漂亮女生時，總是忍不住跟對方搭話。
▍2.處女座
處女在外人面前的印象總是很拘謹，很穩重，不少人都覺得他們在感情裡十分的專一。但事與願違，相處久了就會發現，處女座「賊心」多的是，還沒實踐，只是少了點「賊膽」。
▍3.雙魚座
雙魚座的人比較感性，不太會拒絕別人，所以哪怕他們跟另一半在一起之後，也總是會跟其他的異性保持曖昧不清的關係。哪怕看上去好像沒什麼事，卻也給出軌增加了不少風險。
▍4.巨蟹座
雖然巨蟹骨子裡比較傳統，但他們很容易被外界所干擾，尤其是在面對一些誘惑時，他們很難能抵抗住誘惑力，指不定就做出一些什麼出格的事。畢竟投懷送抱什麼的，又有幾個真能做到「柳下惠」！
【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】
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