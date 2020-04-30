新光三越歡慶母親節，也提供簡單三步驟讓消費者超前部署，可上EDM挑選禮物、到15家分店或上APP選購禮物；預訂母親節大餐，可選擇餐廳團聚、外帶自取或美食外送服務。由於這次延長歡慶區間，到5月31日前透過線上線下多元服務，提供到店採購、禮物宅配到府，讓子女把愛送到媽媽手上。

今（30日）起至5月31日獨家推出全新「購物精省王」，全台各店聯手規畫6大主題，有買1送1、第件2半價等優惠，集合逾千款適合各類型媽媽的超值好禮，活動期間至專櫃用手機秀出「新光三越購物精省王」獨家優惠畫面，憑官網／APP活動頁面，可獨享專屬優惠。

新光三越「保養美一波」，台中中港店限量，KOSE 雪肌精淨透潔顏超值組，每瓶價值1000元，特價買1送1。（新光三越提供）

6大主題包含集合美妝保養經典組合的「保養美一波」，如KOSE 淨白面膜發燒組、Whoo雪白淨亮潔顏組、MAKE UP FOR EVER藝術大師脣膏、SHISEIDO國際櫃紅妍肌活露等，皆推出買正貨送正貨的專屬優惠組合；「WFH專區」有多款最新3C科技商品，滿足在家工作的宅居生活；「在家好好玩」囊括戴手上、腳上穿的多款運動商品，像是SKECHERS指定款女鞋56折，可讓子女可與媽媽一起運動。

新光三越「理王945」，台中中港店限量，LE CREUSET典藏圓鍋20cm+早餐穀片碗6入組（彩虹），原價1萬5980元、特價7980元，49折。（新光三越提供）

「料理王945」推薦LE CREUSET典藏圓鍋特惠組49折等廚房神器，可為媽媽料理一桌大餐；「溫馨小宅」有伊聖詩香氛機買1送1、席夢思指定款沁涼記憶枕買1送1、金安德森天絲兩用被附雙人床墊限量1.8折、WENTEX彈力舒眠枕限量2.7折等幫媽媽打造優質居家環境的家用夯品；「健康萬萬歲」則推薦守護媽媽健康的多款保健飲品等，如華齊堂燕窩珍珠粉燕窩飲買1送1等。

從初夏購物節延伸到母親節檔期的「超級品牌日－媽咪感謝祭」，5月1日是超夯小棕瓶「雅詩蘭黛特潤超導修護露」，首度祭出史上最強限定的「小棕瓶買正貨分享正貨」；5月2日是加拿大知名休閒服飾品牌Roots，會員於新光三越APP精選優惠索取ROOTS優惠券，獨享品牌7折購物優惠；5月3日至10日有3C科技－法雅客、小米，美妝夯品－LANCOME、YSL、Giorgio Armani，知名珠寶－I-PRIMO、KUNO，潮流眼鏡－JINS，名品包款－LONGCHAMP，保健首選－正官庄、老行家，共11家品牌陸續登場。

新光三越5月1日ESTEE LAUDER超級品牌日，小棕瓶棕心好友組，買小棕瓶正貨50ml，即分享「小棕瓶正貨50ml」，價值7800元、特價3900元，5月1日上午11時開賣，每人限購1組。（新光三越提供）

5月1日至31日還有上百家知名餐廳推出「母親節豪華大餐」美食外送/外帶服務，提供消費者到店取餐外帶回家過節，或免出門、母親節大餐直送到家的服務。

此外，勞動節連假期間全台各店推出專屬卡友禮，台北南西店祭出達指定金額就有機會將惠而浦烤箱帶回家、桃園站前店於指定櫃位單櫃消費滿5000送200、台中中港店消費滿5000送200、嘉義垂楊店消費滿5000送200、高雄左營店推出化妝品單櫃買5萬送300、高雄三多店持skm pay於化妝品/女服/家用單櫃消費滿5000送200等多重限時限量獨享回饋。