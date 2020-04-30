因演出情慾電影《格雷的50道陰影》而打開知名度的好萊塢女星達珂塔·強生(Dakota Johnson)，近日都待在家中防疫的她被媒體拍到出門上街的模樣，私底下火辣的穿搭也因此曝光。

受到新型冠狀病毒的影響，許多大咖明星都遵照政府的指示待在家中防疫，狗仔們只能等到他們外出購滿生活用品時才能捕捉到身影。

日前達珂塔便被拍到準備出門的模樣，只見她戴著口罩，穿著白色緊身吊帶背心，一身輕便的走向車子，但仔細一看發現她白T裡什麼都沒穿，大方秀出兩點讓網友們看得直噴鼻血。