今年，迪奧推出此迷人香氣的「J'adore香氛髮香噴霧」，以J’adore香氛妝點髮絲，香氣持久同時柔順髮絲，另外還推出全新「J’adore親吻淡香水」，輕巧瓶身和滾珠設計讓補香更方便！

2020年，迪奧推出全新「J’adore香氛髮香噴霧」，是迪奧首席調香師François Demachy最新力作，細緻的香氣與髮絲繾綣不散，讓J’adore系列更完整。這次的香氛髮香噴霧以大馬士革玫瑰香精、格拉斯茉莉與印度雙辦茉莉，完美調和出清新優雅的香氣，但又蘊含若隱若現的馥郁花香，展現 J’adore 溫柔卻自信的另一面。恣意噴灑在髮梢，輕盈的香氣隨髮絲飄逸，細緻餘韻令人難忘，以自在性感、大方的方式，散發柔美花香，展現十足女性魅力。方便攜帶的經典細頸瓶身，隨時隨地都能妝點髮絲。輕輕噴上，髮絲更加耀眼動人，閃爍自然光澤，散發J’adore令人沉醉的柔美花香。

J’adore香氛髮香噴霧除了讓頭髮維持溫柔的香氣，另外含有護髮成分，能讓頭髮觸感更柔順。（圖／邱映慈攝影）

J’adore親吻淡香水是滾珠瓶設計，容量也很輕巧，方便帶在身邊補香。（圖／邱映慈攝影）

J’adore系列全新推出的「J’adore親吻淡香水」，經典細頸瓶身的迷你復刻設計，如珠寶般耀眼璀璨的瓶身頂端，鑲嵌著圓潤玻璃滾珠，使用上非常方便，可輕輕塗抹在頸間、鎖骨、手腕處，精準釋放柔美氣息，隨時隨地享受香氣親吻。這款香氛蘊含令人驚艷的馥郁花香，完美融合清新的甜橙與大馬士革玫瑰，輕巧瓶身、旋轉式瓶蓋方便隨身攜帶，隨時自在補香，隨時散發自信性感。