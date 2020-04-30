台灣抗疫有成，FANCL歡慶零確診，更同步守護口罩肌，於南西旗艦概念店推出「確診+0，頂級義式咖啡請妳喝」活動，只要在宣布零確診當日，線上預約肌膚檢測服務，即可免費享用由專業咖啡師新鮮沖泡、價值NT130的頂級義式咖啡一杯！

全民防疫大作戰，口罩成了生活必需品，肌膚也因長時間戴口罩而衍生敏感、泛紅等「口罩肌」問題。根據FANCL肌膚檢測數據分析，近日紅敏膚況的案例遽增，顯示此刻肌膚正需要適當的舒緩安撫呵護！

透過50倍高清放大肌膚表層、底層與毛孔深層狀態，讓消費者能真正了解自己的肌膚問題，因戴口罩誘發的膚況問題，都能透過肌膚檢測，讓肉眼不能見的潛在問題無所遁形。（圖／品牌提供）

FANCL歡慶疫情零確診，同步守護口罩肌，特別於FANCL南西旗艦概念店推出「確診+0，頂級義式咖啡免費喝」活動，只要14:00疾管署記者會公布當日為0確診，便可至FANCL官方粉絲團私訊預約參加活動，進行檢測後即可免費享用由專業咖啡師以義大利進口優選咖啡豆，搭配頂級咖啡機LA MARZOCCO LEVA現場新鮮沖泡的頂級義式咖啡一杯！活動日期為即日起至5/31止，每日限量10杯。

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★抽獎活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看只要零確診FANCL就請你喝頂級義式咖啡！

★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得FANCL咖啡兌換卡一張，使用方式依卡片說明為主

★公佈時間 ｜ 2020/5/14

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。