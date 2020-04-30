雪花秀為了幫醫事人員打氣，加加油，並歡慶連續5天0確診、18天無本土案例，特別推出人蔘補氣、加油打氣活動！即日起到5/31，凡醫事從業人員提供相關工作證至全台雪花秀專櫃，即致贈補氣加油感謝禮乙份(贈完為止)，這份大禮是為了辛苦的醫護人員設計，免費護手療程30分鐘，只要持著醫事從業人員持相關工作證，即可預約雪花秀滋陰生人蔘系列護手服務乙次，讓我們一齊舒緩並修護您的辛勞雙手。(*服務採預約制，每日每櫃名額有限，實際內容請依各專櫃為主。)
只有醫護人員有的特惠組合，低價就能獲得它
另外，也有醫護人員的專屬購物禮遇，只要你是醫事從業人員提供相關工作，持著工作證到全台雪花秀專櫃，就可享超優惠價，購買潤燥精華EX養膚30 ml組、滋陰生人蔘緊緻煥顏微導精露30 ml組(*每人每組限購乙次)，且任何消費即加贈與潤面膜15ml (購買粉撲2件組、完美柔色塑形眉筆除外)。雪花秀除了守護您的雙手，更幫您恢復長時間配戴口罩養出的深邃印跡，滋養臉部、回復活力。
更多 CTWANT 報導
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。