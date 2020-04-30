眼看新冠肺炎疫情尚未停止，你以為房市也深受其害嗎？其實大錯特錯！竹科新貴一直都是撐起新竹縣市房市的消費主力，而鄰近新竹的竹南像是苗栗縣竹南科學園區，因著居住需求、房價親民、交通便捷及生活機能成熟等優點，使其也成為近幾年的房市黑馬。

竹南科學園區成竹科新貴首選

對於一般人來說，房價一直都是買方最在乎的首要因素，而近年竹南親民的房價開始吸引不少科技新貴的目光，除了房價可愛之外，交通方便及生活機能也很成熟，再加上竹縣推的十大交通建設，首推118線至68線間路段來取代車流量很大的台1線，使南北往返的距離、時間更加縮短及流暢。位於苗栗縣竹南鎮的竹南科學園區就吸引了不少光電、醫藥、生計等廠商進駐，擴大了周邊就業人口也增加了許多居住需求，進而撐起周邊的房市交易。

▲親民的房價撐起竹南房市交易買盤。/ 陳育賢攝

此外，大埔重劃區因生活機能不佳，欠缺吸引投資客的炒房動力，入住者以租客居多，而園區想要買房的客人就將目光轉移至竹南與頭份市區，雖然通勤距離較遠一些，開車前往新竹市區約30分鐘，但還是因著附近的交通方便且生活機能成熟等優點，仍深受不少新竹科技園區買方的青睞。

交通、機能不輸竹北 房價只要1、2字頭

竹南的房市熱區可分為竹南市區、竹南火車站周邊及接近新竹的頭份市區，而竹南市區鄰近國道3號竹南交流道，房屋形式以透天居多，新成屋透天總價大約為1200-1300萬元，屋齡30年以上的總價則為500-600萬元就有；竹南火車站周邊5年屋齡的大樓每坪約19-20萬元；而距離新竹較近的頭份市區，5年屋齡大樓則是每坪單價大約落在20-23萬元不等。竹南的房價相對竹北親民許多，交通及生活機能也不輸竹北，使首購族願意往房價親民的竹南移動，買下人生的第一個家。