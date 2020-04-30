「瓊瑤女神」陳德容驚傳與富商王贊策在去年八月簽字離婚、恢復單身，原以為會見到楚楚可憐、梨花帶淚的瓊瑤苦情女主角，但全然不是這麼一回事，沒有怨恨、不留念過去，而是樂觀向前看，為了重返演藝圈，離婚後的第一件事就是飛到美國上表演課，為復出做好萬全準備。

陳德容離婚後心境也隨之改變，想挑戰動作片、喜劇等不一樣的角色，在演藝事業更上一層樓，佩戴Roger Dubuis王者系列 Excalibur飛行陀飛輪腕表，霸氣十足。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Bottega Veneta）

陳德容笑說，也許是離婚後心態的改變，她不想再演瓊瑤劇中可憐兮兮、愛得死去活來的角色，而想挑戰個性大剌剌、帶點喜感的可愛傻大姐，甚至不排斥冷面女間諜這類武打動作片，「我最近才看完盧貝松的《安娜》，非常喜歡片中美豔冷酷、臥底時尚圈當名模的俄國女間諜，心想若有人要重拍這部片，我一定要搶先報名試鏡！」

陳德容恢復單身後第一件事就是到美國上表演課，為復出演藝圈做好萬全準備，佩戴Roger Dubuis可在黑夜發光的Excalibur Blacklight鑽表，猶如尊貴的夜后。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／ Bottega Veneta）

為了復出，陳德容不僅重返校園上表演課，原本不愛看韓劇的她，也開始看韓劇，看主角如何借位、走位，看導演如何運鏡、燈光怎麼打，一看更挑起了戲癮，覺得自己可以演得更好，「我一直很想多演幾齣好戲，去年剛好王維明執導的《大約在冬季》找上我，但當時我人在美國上課，只好忍痛推掉，聽說那部戲很紅，真是沒緣份。」

除了演戲，陳德容也愛唱歌，近幾年戲接得少，但還是有接些商演公開演唱，她笑說她剛出道時其實最想當歌手，但因為演出幾齣大戲後迅速爆紅，人們反倒忘記了她出過專輯，「最近我打算先出單曲，絕對要讓大家驚豔。」

這回陳德容受本報之邀進棚拍攝羅杰杜彼 (Roger Dubuis)腕表時尚專題，身穿帥氣的Bottega Veneta女裝搭配兩款Roger Dubuis腕表，一是Roger Dubuis王者系列Excalibur Blacklight鈦合金鏤空鑽表，該款腕表在夜晚時透過紫外線的照射，會散發如霓虹般的彩色光芒，展現如夜后般的尊貴霸氣；另一款Excalibur王者系列玫瑰金鏤空飛行陀飛輪腕表，飛行陀飛輪猶如懸浮在半空中不停運轉，象徵著陳德容未來的演藝事業愈滾愈旺，是個好兆頭。

陳德容佩戴羅杰杜彼Excalibur王者系列玫瑰金鏤空飛行陀飛輪腕表，527萬5000元。（Roger Dubuis提供）

羅杰杜彼 Excalibur王者系列玫瑰金鏤空鑽表，263萬元。（Roger Dubuis提供）

陳德容佩戴羅杰杜彼王者系列Excalibur Blacklight系列DLC鈦合金鏤空鑽表，可在黑夜中散發螢光，268萬元。（Roger Dubuis提供）