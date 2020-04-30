社宅興建是近年政府實現居住正義重要一環，為落實8年20萬戶社會住宅政策目標，國家住都中心2020年上半年第一波首推需求最大的雙北地區，今年上半年將預計在社會住宅需求最大的雙北地區提供1900戶社會住宅，明年下半年動工，下半年將在基隆等7縣市推出2200戶，今年預計提供超過4千戶社會住宅，估計後年上半年動工，2024年左右完工。

住都中心表示，2020年上半年第一波首推需求最大的雙北地區，分別位在新北市中和區、三重區、板橋區及台北市萬華區、松山區、內湖區共12處，預估可提供社會住宅約1,900戶，最快於2021年底陸續動工，2024年初完工。

下半年第二波社宅基地將擴展至全台縣市，基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、南投縣、雲林縣、嘉義市等7縣市共8處基地優先入選，預計可提供2,200戶，最快於2022年初陸續動工，期待於2024年底完工。

住都中心綜合業務部副組長吳佳娜表示，過去社宅在政府透過招標PCM(專案管理顧問)土地取得，前期規劃、需求擬定到發包招標，開始興建工程，其中最耗時的，就是前期規劃與需求擬定，這也是讓營造商卻步不敢接社宅興建工程主要原因之一。

但國家住都中心，與公部門不同，為法人性質，由住都中心承包前期規劃與營運管理的一條龍生產線，可大幅縮短至少8個月的發包時程，在興建品質與速度兼顧，更能降低興建廠商參與疑慮。

住都中心執行長張溫德表示，未來社宅依照地區特性有不同專案性質，包括青年、銀髮族、警消、軍人、學生等，例如萬華的社宅定位為「青銀宅」，中和的為警消宅，而桃園的目前規劃為軍職優先，因為桃園的軍職宿舍缺口最大。

土地取得部分，住都中心綜合業務部組長許國璋表示，土地大多為國有土地，像是台電、台糖、國產署、國防部甚至軍備局，將以前期租用方式，未來社宅土地會持續滾動檢討，進度相對成熟的會優先排進，還有很多基地持續滾動討論中，或許第二波最後不只有8處，數量可能會增加。