臨床醫學上發現，足部健康的重要性往往被大眾低估，有八成的民眾有足部病痛困擾，卻無法有效解決。「養身先養腳、腳健體自健」，是LA NEW的核心精神，聚焦於足部對整體健康的影響，從用心作一雙好鞋出發，不斷思考如何在市場推廣足健康觀念，達到全民養腳養身的願景。

2019年LA NEW2.0全面轉型，與聯新國際醫院簽署備忘錄，培育門市人員的足健康專業，下半年更推出全台首間3D量腳體驗旗艦店，以「全方位科技量測系統」結合鞋履專業與量測技術，讓消費者利用科技與數據認識自己的雙腳，從腳開始檢視全身健康狀態。現代女性投入職場比例高，以台灣醫事人員為例，有70%從業人員為女性，因工作型態常常有久坐或久站的情況，長年累積下來的壓力及不正確的姿勢容易導致足部病痛發生。

LA NEW推出「足寶貝健康PLUS」的多元選物，精選四大面向產品，由內而外，食衣住行各不同面相主動防護，以一站式服務概念提供家裡每一位成員最需要的產品。（圖／品牌提供）

依據勞動部勞動及職業安全衛生研究所調查，長時間站立高居女性護理人員自認工作環境中主要健康危害因子的第二名，其中更有四分之一護理人員曾被診斷為靜脈曲張，帶來腿部腫脹、皮膚纖維化甚至心肺問題；除了挑一雙合適的鞋能幫助減少足部壓力與避免相關病症，了解如何在日常中照顧雙腳更是一大重點。LA NEW以自身專業送上健康這份禮物，搭配「足寶貝健康PLUS」的全方位守備，如「放鬆呵護」機能壓力襪與腿部按摩器，正是舒緩靜脈曲張不可或缺的好幫手；LA NEW以多元足好物提前在日常中幫女性預防足部傷害，呵護健康。

即日起母親節檔期推出優惠方案「防疫大作戰 Fun送寵媽咪」，讓媽媽放鬆前行，LA NEW全店滿額加一元多一件，來店體驗即送酒精濕紙巾、抗菌口罩套；會員並可獨享兌換限量玻尿酸乾洗手，滿額更可加額購南橋葡萄籽洗手乳、75%酒精噴霧與茶樹精油乾洗手噴霧。防疫步步把握，送媽媽不只一雙鞋，而是全心全方位的滿滿呵護。

▍活動

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★獎品內容 ｜ 限量玻尿酸乾洗手*1

★公佈時間 ｜ 2020/5/7

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