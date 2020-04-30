La Prairie鑽白魚子緊膚組，2萬5500元。（La Prairie提供）

雅詩蘭黛白金級絕世花秘淨白系列情境圖。（雅詩蘭黛提供）

鉑翡斯超能前導精華露金燦緊實120ml，2800元。（鉑翡斯提供）

資生堂新艷陽夏水離子熱防禦UV隔離露50ml，1650元。（資生堂提供）

迎接熱辣夏日，頂級美妝看準市場需求，相繼推出美白、防曬產品，業者觀察，亞洲女性仍偏愛白皙肌膚，除了粉底白皙色調總是熱銷，美白商品也有穩定客群，相較於媽媽世代追求全然的白，新生代的美白概念則是追求勻淨的肌膚質感。

雅詩蘭黛表示，不同於許多產品只有單一效果的訴求，頂級品牌系列推出的美白產品，結合奢華成分並為客群需求打造， 除了科技不斷進步，也透過研發團隊不斷找尋珍稀成分，品牌頂級白金系列推出「白金級絕世花秘淨白系列」，被網友譽為如日月光的新品。

品牌教育訓練講師表示，可以選擇白金級絕世花秘淡斑精華作為入門，用於醫美術後保養、痘疤、曬後與局部肌膚的強化，如果是資深美白一族，則可以選擇白金級絕世花秘淨白精粹、乳霜作為全面呵護，除了保養打底做得好，防曬也不可少，用量約為10元硬幣，可以分兩次按摩塗勻在臉上，在防曬上也可強化在受光面的顴骨位置，也可以針對此局部特別保養。

頂級保養La Prairie萊珀妮「鑽白魚子系列」，蘊含鑽白聚光複方與黃金魚子緊實精華，能修飾膚色，以奢華聞名的「鑽白魚子時空聚光菁華」，蘊含璀璨如珍珠般的「時空聚光膠囊」能封存保養能量，訴求每次使用都能如安瓶般的密集滋養，幫助肌膚找回美麗肌質。

頂級保養Prophecy Morocco 鉑翡斯，採擷珍稀的摩洛 哥堅果及仙人掌籽等頂級植萃，淬煉溫潤金黃色澤的純油精華，打造高效的有感保養之道，堅持只採用有機認證原料，同時透過與柏柏爾婦女的契作方式，以公平交易原則永續環境，製程師法皇室之嚴謹標準，透過細膩工序手工摘取，100％冷壓初榨萃取，零污染且純度最高之果油，成就獨有的「金色保養進化論」。