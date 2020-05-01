在現在社會競爭越來越激烈的情況下，抗壓能力顯得越來越重要。每個人在面對生活的時候總有各種各樣的壓力存在，我們只能客觀又堅韌的對待壓力，絕不退縮。那麼在十二星座中哪些星座的抗壓能力最強呢？

▍1.水瓶座：整個人生都很佛系

水瓶座看事情很通透，他們的生命中好像從來沒有過分重要的東西，只要自己開心，一切都可以重要，一切都可以不重要。這種態度讓人羨慕，卻學不來。水瓶座很少用世俗來要求和評判自己，他們更多的活在自己的世界裡，看得開，也拿得起，放得下。

▍2.射手座：抗壓方式多重，心態樂觀

射手座的世界很少會是灰暗的，他們對於這個世界永遠充滿著好奇。射手座是個雙商都很高的星座，尤其是情商，他們的聰明不在於會在別人面前表現自己，而是在於會調整自己和世界的關係。如果熱愛就去探索，如果難過就去做讓自己保持熱情的事情。

▍3.摩羯座：堅韌又獨立，絕不認輸

摩羯座出生於寒冬，骨子裡的堅韌無人能比。他們做事極有耐心也有能力，雖然有時候會鑽牛角尖，但他們非常會調節自己的情緒，摩羯座十分現實又務實，他們深知對於壓力逃避是絕對沒有用的，所以不如去直面，不服輸，絕不做壓力下的逃兵，不然也太沒氣概了。

▍4.獅子座：依靠熱情，遇強則強

獅子座天性就非常樂觀，雖然情緒化有點嚴重，但他們分得清場合。獅子座一直相信壓力是可以讓人進步的，比起逃避，他們更期待一個進步之後的自己，而且獅子座天生不服輸，依靠熱情的力量足夠讓他們渡過種種困難，雖然會崩潰，但崩潰之後的他們也會迅速調整心情。

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