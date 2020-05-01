全民防疫，各大企業都開啟WFH(Work From Home)的計畫。而在家工作不免懶散，蓬頭垢面不僅在視訊鏡頭下看起來更憔悴，也讓工作效率更加低落！其實只要將頭髮整理好，別看起來油膩扁塌，就算不化妝，也能看起來亮麗動人。

▍1.在家工作都不愛洗頭？頭皮去角質、清潔讓頭皮毛孔透透氣

因為在家工作就開始懶得洗頭？以為鏡頭看不出來，但其實油膩的瀏海已經出賣了你，讓你在視訊中看起來頭髮彷彿麵條超級糗！建議一周用一次頭髮深層清潔液，將長期以來被油脂髒污所堵塞的頭皮毛孔進行去角質，再使用符合髮質需求的洗髮精，洗去每日的髒污與油脂。

▍2.頭髮光澤不需打光！利用髮膜深層保養，就算鏡頭下看起來也很動人

頭髮洗淨後使用髮膜幫秀髮進行護理保養，打造秀髮如天生般的完美光澤。推薦在使用髮膜時，可先用毛巾稍微把頭髮的多餘水份吸乾，再均勻抹上髮膜。可將毛巾以熱水沾濕擰乾，再包覆頭髮等待三分鐘，在熱氣的包覆下髮膜將會有更好的保養效果。

▍3.洗後頭皮保養，告別頭皮氣味，讓頭髮更加蓬鬆自然

WFH的終極小心機，就是看起來什麼都沒做，卻讓人移不開目光。清潔後頭皮也需要進行保養，清潔後使用頭皮專用的保養品，像是頭皮精華、頭皮養護液等，打造健康頭皮環境，頭皮毛孔養好了，秀髮看起來就更加自然蓬鬆！

頭皮養護不需要到美髮沙龍，趁著WFH在家時間變長的機會，就可以為平時忽略的頭皮以及秀髮做個深層SPA，不止視訊時看起來亮麗，下次與同事見面時，更能有著好像哪裡不一樣了的心機變化！