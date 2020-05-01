SMI朴自美是韓國高人氣健身網紅，影響力與人氣竄升速度甚至超越Miss金、鄭多燕！曾經因為「下半身肥胖」而煩惱的朴自美，自創居家運動並成功塑身，快來看看他分享的秘訣，防疫不出門也能瘦成一道閃電！

朴自美是2個孩子的媽，自小因下半身肥胖而自卑，面對產後鬆弛、肥胖與掉髮倍感憂鬱，試過各種瘦身方法，不僅成效不彰，甚至還導致嚴重復胖。為了重拾女人的自信而開始研究瘦身資訊，在沒有健身教練的指導下，自創「居家鍛鍊馬甲線」計畫並成功塑身，因效果卓越而受網友效法與推崇，進而以素人之姿風靡韓國瘦身界，YouTube破100萬點擊率，IG破37萬粉絲追蹤！

▍學會「相撲深蹲」告別象腿

「相撲深蹲」專攻瘦下半身，首先張開雙腳與肩同寬，腳尖和膝蓋向外，接著擺出相撲姿勢，開始進行向下深蹲運動循環，要特別注意的地方是大家臀部往外推，上半身要挺直！前期可以腳不要張太開，慢慢加強即可！這招可以說是可以帶動下半身的絕佳運動，比起一般深蹲這個方式對膝蓋負擔比較小，但能更有效的帶動大腿內側的刺激！

「相撲深蹲」分解動作，總共要做20下。（圖／出版社提供）

▍無痛減肥懶人運動

全身伸展：適合在運動前、早上開啟新的一天之前做，生產後超過6個星期的產婦也可以一起做。正式運動之前做全身伸展，不僅有暖身的效果，也能讓肌肉維持在適合運動的狀態，降低受傷的危險。早晨做伸展，可以讓妳一天的開始更輕鬆。尤其是全身伸展的動作，大多是運動骨盆、伸展肩膀的動作，因此生產後6個星期的產婦來做，能幫助鍛鍊過去不常使用而萎縮的肌肉。多用全身伸展暖身，未來做運動時也會很有幫助。

雙腳併攏，雙手十指交握，往上舉高伸懶腰5秒，腹部和臀部都要用力。像是要拉開左邊骨盆，伸展左腰5秒。盡量伸展右腰5秒。（圖／出版社提供）

維持一開始的姿勢向前彎，身體盡量呈現「􀀘」的形狀維持10秒。這時大腿後側的肌肉要有被拉開的感覺。雙手抱著小腿，身體盡量跟腿靠攏維持10秒。感覺大腿後側和小腿的肌肉被拉開。（圖／出版社提供）

全身運動：想要減重的人，朴自美推薦從「全身運動」做起。全身運動可以配合自己的程度，每個禮拜做4∼5次。首先側躺著，雙腳併攏伸直，單手輕撐著頭，上面的那隻腳反覆抬起、放下。接著躺在地板上，膝蓋屈起，雙手放在臀部下方。吐氣的同時將骨盆抬起、放下。注意臀部不要碰到地板，重複做這個動作。