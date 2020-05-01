來自馬來西亞的辣模顏妃（Gatita Yan）以高顏值配上惹火身材走紅，目前在IG上已吸引超過150多萬人喜愛，人氣甚至大勝當紅女藝人，是被眾多男粉絲擁護的國民女神之一，私下的她個性俏皮，時不時就愛用「土味情話」大撩粉絲，近日她又穿上超顯胸的平口連身衣，手拿香蕉拍辣照，讓人看得大噴鼻血。

顏妃近日PO出一張美照，她透露：「我覺得你就跟地球一樣， …………………因為你對我有吸引力」照片中，她拿起香蕉並穿上一套媲美泳衣的緊身衣，大方秀出雄偉的上圍，更依稀可以看到胸前的激凸，尺度超惹火，令粉絲們看了直呼：「姐，你怎麼每天都能想到撩人的話的？」、「真是調皮」、「我覺得妳更像太陽，照亮了我的心房」等。

同系列美照中，她也換上大紅色內衣，露出驚人的螞蟻腰，並頭戴鴨舌帽展現運動風，配上文字寫下：「不要抱歉、不要抱怨、不要報警 …………過來抱我！」不過這次改拿了一條茄子，搞笑發言同時不忘性暗示，十分幽默。

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