40歲台灣男星羅志祥（小豬）與31歲大陸網紅周揚青（Grace）的9年感情破局，女方除了公開分手消息，更曝光小豬慣性劈腿、熱愛約炮，甚至跟旗下女星有著淫亂私生活，最終「蝴蝶姐姐」簡愷樂承認自己是小三，而除了當事人，小豬同群的好兄弟潘瑋柏也被爆料，指出他有個專門追蹤網紅的小帳號，鬧得滿城風雨。

在 Instagram 查看這則貼文 Will Pan（@willpan23）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 31 日 上午 9:34 張貼

除了羅志祥（小豬）的一舉一動備受關注，同夥的多位藝人也被牽連，近日有鄉民爆出潘瑋柏有私人IG小帳專門追蹤網紅，其中余文樂老婆王棠云也是其一，他與一位大陸正妹「夏夏」有聊天紀錄，全是經由夏夏的前男友發文爆料，而夏夏近日也發文寫下：「今日份吃瓜……吃到了自己……」引發粉絲們激烈回應：「羅志祥跟你也有一腿嗎？」、「你真的追蹤了潘瑋柏小號哇」、「擺正你自己！」、「前男友剛好那麼巧提到潘瑋柏等發文詆毀你…剛好又這麼巧有神秘小號… 嗯… 大家心裡明白就好」

在 Instagram 查看這則貼文 @xiaxiaaaaaaa 分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 27 日 上午 12:01 張貼

今年27歲的夏夏是IG上小有名氣的網紅，長相甜美又擁有纖瘦身材，時不時在IG及微博分享性感辣照圈粉，已經吸引超過64.6萬人喜愛，目前在淘寶經營自創品牌當老闆娘，白皙皮膚配上渾圓美胸完全是天生衣架子，穿什麼都美。

在 Instagram 查看這則貼文 @xiaxiaaaaaaa 分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 7 日 上午 6:51 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 @xiaxiaaaaaaa 分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 11 日 上午 7:12 張貼