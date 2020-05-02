第126代日本天皇「德仁」在去年的5月1日即位，如今是日本的令和2年，恰巧是德仁即位的週年紀念日！今年56歲的「外交官」皇后雅子向來以端莊賢淑的形象深植人心，不僅天生外貌姣好，更有著優雅的穿搭品味，讓各界對她好評不斷。雖然她初期不太適應皇室生活，曾被爆出患有「適應障礙症」，在產後銷聲匿跡一段時間，但近年雅子又逐漸回歸了！

其實皇后雅子在穿搭上很有一套，不僅總是以曼妙體態完美撐起各類型服飾，可發現她十分熱愛同色系的套裝，包含百搭的純白色、土色、天藍色、大紅色等，雅子時常以天鵝絨面料的連身裙出場，最後搭配帽子畫龍點睛增加正式感，從服裝到儀態都建立專業的鮮明形象，在熱愛單一色系的穿搭的特點上，巧妙與英國女王伊莉莎白二世不謀而合。

(圖/達志影像提供)

雅子十分熱愛同色系的套裝。（圖／摘自微博@AsahiShimbun中文网）

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雅子在日系和服的穿搭上，則選擇活潑俏皮的檸檬黃色，以緞面材質的腰封，突顯出纖細的腰身，完美襯托出她優雅的氣質，也展現傳統的日本女性美，而有趣的是，從色彩心理來說，黃色恰巧是最好的抗憂鬱色彩，也難怪是雅子最熱愛的療癒系顏色。

雅子十分熱愛同色系的套裝。（圖／摘自微博@王室咖TheTroaltyFamily）

雅子十分熱愛同色系的套裝。（圖／摘自微博@王室咖TheTroaltyFamily）

雅子十分熱愛同色系的套裝。（圖／摘自微博@王室咖TheTroaltyFamily）