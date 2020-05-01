擁有170cm高挑身形的韓國知名網紅ohttomom(오또맘)，雖已是孩子的媽，身材依舊火辣性感，在IG上PO出的穿搭照，都令網友看得忍不住噴鼻血。

Ohttomom不僅長相甜美、身材更是凹凸有致，從不吝嗇在IG上分享S曲線。而本身也有經營網拍並身兼模特兒的她日前曬出新服飾。

只見她優雅的走向電梯，緊身的背部高衩長裙在走路時隨著擺動若隱若現的露出屁股蛋，轉身到正面才發現低胸的設計，將她飽滿的雙峰瞬間炸出，引起網友大讚「身材太絕了」。

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