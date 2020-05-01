「櫻桃羅勒奶醬胭脂茶塔」結合多款莓果、櫻桃、覆盆子等，並以羅勒佐味。（唐寧茶提供）

下午茶套餐亦供應四款鹹點。（唐寧茶提供）

歷經三個世紀調茶工藝的英國皇室御用唐寧茶，首度與台北萬豪酒店聯手激盪出「心之燦遊」鉑金午茶宴饗。以「皇家伯爵茶」入餐，將嶄新的味覺、嗅覺、視覺呈現在消費者面前，打造茶食文化的訂製工藝，邀請母親們體驗時尚倫敦風情的下午茶饗宴。

唐寧茶台灣香港區總經理張引璋表示，唐寧茶去年底開始持續和多元型態餐廳合作，透過嚴選餐飲店家來詮釋Art of Gourmet的飲食文化美學，近期雖遇疫情影響，但仍希望能以飲食工藝美學為大家帶來美好享受。

台北萬豪酒店曾仕斌主廚研發「心之燦遊」鉑金午茶宴饗，在食材的挑選上搭配不同款茶湯風味，像是「櫻桃羅勒奶醬胭脂茶塔」因胭脂莓果茶茶味酸甜、香氣濃厚，因此結合多款莓果、櫻桃、覆盆子等，並以羅勒佐味，口感酸甜而不膩，同時用時下流行的Ruby chocolate印上Allan Deas藝術作品，外觀甜美精緻；「蘋果優格花果奶凍」則以夏戀花果綠茶清甜風味，濃粹特製成茶湯後，搭配微酸的青蘋果奶油檸檬餡及優格，口感豐富清爽。

整套下午茶除了供應四款鹹點，另可選擇以琥珀焦糖博士茶做為基底特調的無酒精Mocktail，或帶有草香氣息的薑芒綠茶狂想曲Cocktail，多重味覺體驗，都將帶給消費者全新觀點的茶食文化。期間限定：2020年5月1日至7月31日，每套1980元（兩人份，含兩杯特調飲品）