五一連假今（1日）正式開始，經過6天連續零確診後，不少民眾都在連假的首天爭相出門走走，加上今日天氣炎熱上看至30度，百貨公司就成為了民眾出遊的首選之一，台北地區的各大百貨都擠滿人潮，就連新竹的百貨也不例外，看來6天零確診給了市民不少信心，但也讓大家的警覺心下降不少。

Global Mall表示今全台各店的人潮的確有明顯微升，與疫情發生以來比較約增加了5%到10%，加上下周就已經是母親節，因此許多消費者都選擇趁連假提前慶祝，不少主題餐廳在用餐時間皆有排隊人潮，多為4到6人的家庭聚餐，平均約等待20到30分鐘，不過餐飲外帶的人潮也有明顯增加，尤其因應疫情推出的外帶優惠，帶動了餐飲外帶業績也明顯成長約2成，而整體業績也較上周末成長超過5%。

至於與台北轉運站連接的京站時尚廣場，其表示原本就十分看好本次連假的表現，因為今起館內就推出了「有驚無險保庇券」活動，人潮比之前成長了20%到30%，預估帶動20%至30%業績，而今天連假首日人潮湧現也在燒肉like等人氣餐廳，不僅有大批排隊人龍，等候時間也從約需30分鐘起跳，同時因應疫情需求，饗食天堂等餐廳也已陸續推出外帶餐點，帶動外帶生意也熱銷，就今天的業績就比疫情期間成長2倍。

在大直的美麗華百樂園今日館內人潮也暴增許多，像是家電特賣就吸引了人潮在現場體驗，而如雅詩蘭黛也因特別推出限量優惠，吸引了排隊人潮在還沒開館時，就已經在館外排隊拿號碼牌，與前段時間疫情間的周末，明顯有上升及好轉的情況，美麗華行銷總監呂育璘就表示，「因為連續6天零確診，消費者心情上放鬆許多，大家都開始出來逛街買東西了，今天人潮就比4月的假日多了20%到30%，業績若對比去年同期的五一連假，約可成長5%以上，樂觀一點更可上看10%。」

統一時代百貨台北店昨各知名美妝品牌特推活動，吸引了大批排隊消費者一路在外排隊至通連道。（統一時代百貨台北店提供）

另一與市府轉運站連接的統一時代百貨台北店就表示，今天人潮湧現較上周周末增加了超過20%，同時又正值母親節檔期，像知名美妝品牌如牌雅詩蘭黛、SK-II等昨都特推活動，吸引了大批排隊消費者，更一路排至通連道。

除了大台北地區以外，就連新竹的遠東巨城購物中心也出現人潮洶湧的狀況，林姓民眾就表示，今下午2時左右到達，停車場已達8成滿的狀況，僅剩70幾個停車位，進到館中就看到滿滿人潮，所以用餐完畢就馬上離開了，「雖然人潮沒有周年慶多，但是感覺已經恢復以往假日的水平。」，相信此次連假將為百貨業帶來一波商機。