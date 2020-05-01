防疫就是要減少出門，正好追劇就是一個宅在家的活動選擇，據4月凱度洞察與LifePoints合作的《台灣OTT市場隨選影視戰況分析》發現，台灣民眾願意付費使用OTT影音平台的比例，已經從3個月前的26%提升至35%，而騰訊視頻海外版WeTV的品牌聲量，也從去年的3%，到今年第一季大幅成長至11%，可見民眾對於付費OTT平台接受度已經越來越高。

OVO鑽石VIP首創跨平台整合訂閱及鑑賞期，百台頻道＋萬部影劇只要249元。（OVO提供）

而為了讓民眾能安心在家防疫不無聊，台灣最大串流電視平台OVO就首創了「跨平台整合訂閱」與「跨平台7天鑑賞期」，結合四季線上與 friDay 影音推出全新「鑽石VIP」方案，有7天免費鑑賞期之餘，更提供優惠的跨平台整合方案，friDay影音月租費199元，四季線上豪華餐每月168元，雙訂閱即享68折249元。WeTV也同步推出了VIP 會員優惠，首度加入會員，首月月費享60元優惠，季卡則為150元、年卡1490元，平均一天只要4元，就能365天，全天狂追最夯陸劇。