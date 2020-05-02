以下5個星座的男人到老仍然不甘於平淡的生活，因此會越老越風流！

▍1.雙魚男（2.19-3.20）

愛好風雅浪漫的雙魚，即使到了七老八十也不會放棄自己對愛情的追逐，所以年齡對雙魚來說永遠都不可能成為障礙，不玩到最後，他們決不罷休！要知道雙魚可是用一生來做賭注，去追求他們心目中最美好的愛情，所以年紀越大，他們對這種被美化的感情越執著，因為不甘於平淡的生活，讓自己越老變得越發風流！

畢竟雙魚是很會發現一個人的閃光點和美感，所以他們很容易被一下新鮮美好的事物吸引，也容易心動，彷彿一直處於熱戀當中，嘗試著不同的戀愛滋味，然後周旋於各式各樣的女性之間！那時經歷太多滄桑的雙魚男已經不為一人而感到滿足，所以不風流，對他們來說是一件根本不可能的事情！他們從不停止自己的戀愛夢，正所謂人不風流枉少年，除非斷絕雙魚男對愛情的渴望，不然他們在這個領域絕不服輸！

▍2.射手男（11.23-12.21）

射手男的花名在外，一直用遊戲的態度來對待感情，喜歡就勇敢追，膩了就離開，瀟灑自然，所以即使已經年紀很大，也阻擋不了他們在外漂泊的心，活到老風流到老，即使年過半百心態也不輸小鮮肉！

這就是射手，渴望自由，對未來總是抱著美好期待，從不浪費生命中的每個瞬間。就像古時行走在江湖的俠客，肆意瀟灑，即使已到古稀之年，也阻擋不住他們對武俠痴迷和勇敢追求的心！

要知道射手是最適合這泛泛紅塵的，他們懂得享受，知曉分寸，就算情到深處時，也會甘願放手！所以感情在射手男面前，一直都不是敏感的話題，如果可以，他們願意用一生來追求這種讓自己沉迷的快感，活到老風流到老，除非玩到他發現自己完全玩不動了的那一天，不然他是不會放棄享受燈紅酒綠的精彩生活！

▍3.雙子男（5.21-6.21）

每個雙子心裡都保持著一個調皮可愛的童心，所以即使已經年過半百，他們也很有活力，對世界的好奇絲毫不減！

雙子的愛情往往都來得快，去得也快，可能是初心已不再，所以他們在戀愛時才會那麼放肆，以至於與身邊不少人都產生了聯繫！為了貪圖一時的享樂，雙子總是能做出不少瘋狂的事情，再加上又是一個生性隨意的人，所以在情感方面，他們不會給自己太大的束縛。當情之所至時就坦然的愛了，熱情退卻時就會馬上離開，因此他們對外的形象才會顯得那麼花心和風流！

雙子男的這種態度，即使經歷再多的事情也不會改變，除非讓雙子經歷了一件特別刻骨銘心的愛情，不然活到老他們就會風流到老，不讓自己的一生留下一絲遺憾！

▍4.天秤男（9.23-10.23）

天秤男的身邊從來都不缺少追求者，就算已經成為小老頭，也肯定是所有老頭中最帥和最有氣質韻味的人！畢竟年輕時他們就吸引了不少桃花，優秀的能力，加上超高的顏值讓天秤男即使年過半百，也會魅力十足！而這些就是天秤男的資本，他們喜歡玩曖昧，愛廣撒網，即使已經四十幾歲，也會為自己認下不少干妹妹，堅決不讓自己孤單一人，身邊沒有一個追求者！

畢竟天秤男是一個很難收住心的人，身為風象的一員，他們對待感情的態度和雙子並無太大區別！所以喜歡玩曖昧，態度模糊的他們即使已經年老，也會像年輕時一樣繼續周遊在各種女生之間！至於年齡對他們來說不僅不是障礙，還是撩妹的資本，尤其是四五十歲時，生性風流的天秤男會更加留戀於花叢，就算到了六七十歲也不會想要收心！

▍5.水瓶男（1.20-2.18）

水瓶是個很相信緣分，注重感覺的人，所以即使他們身邊已經有了伴侶，心動的時候還是會有想要瘋狂一次的念頭！他們不信命，也不信別人，只信自己。因為喜歡活在一個人的世界裡，所以他們的心思很難猜，腦海裡全是天馬行空，即使是已經年​​老，他們也不會放棄能滿足自己精神的所有動力和源泉！因此當遇上自己認為的緣分時，水瓶就會主動上前，一直用自己的方式堅定著自己的夢想，即​​使千夫所指，也不會回頭！

所以水瓶風流但不下流，他們只是想要用一輩子來追逐自己想要的緣，因此水瓶很排斥相親，討厭被安排，沒有規則的生活才屬於身為風象的他們，為了一個緣字，生命沒到盡頭，他們追求的腳步就不會停歇，不花心，卻也風流！

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