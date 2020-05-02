來自馬來西亞的「鋼琴女神」李元玲（Cathryn Li）以超健美身材配上堅挺巨胸走紅，親民的她幾乎天天都會在IG發文，藉由秀辣照圈粉，更時常講出俏皮的情話跟粉絲們互動，近日她穿上低胸背心在IG上耍辣，並發問：「喜歡雨天還是晴天？」成功引來大票粉絲回應：「喜歡有你的每一天」、「晴天還不如跟你聊天」。

近來新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，在全民持續閉關的時期，李元玲也善用影響力來呼籲大家健身，近日她現身的自家頂樓，身穿一套亮橘色的低胸運動bra，下身大膽搭配白色的緊身褲，讓人不禁大嘆果真是「瘦到翻」，連淺色褲子都可以駕馭，只見李元玲手提紅色的水桶，表示自己「今天要來練肩膀跟手臂」。

在 Instagram 查看這則貼文 李元玲（@cathrynli）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 27 日 上午 12:51 張貼

在影片中，她可是貨真價實的在運動，但波濤洶湧的美胸卻在鏡頭前狂晃，甚至在變換動作時被健身器材「壓扁」，邪惡畫面超大膽，也讓粉絲看了紛紛暴動回應：「想當器材」、「真是羨慕住妳家對面的。天天都能看妳」、「這水桶一定是名牌」。

在 Instagram 查看這則貼文 李元玲（@cathrynli）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 28 日 下午 9:24 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 李元玲（@cathrynli）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 25 日 下午 6:53 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 李元玲（@cathrynli）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 22 日 上午 12:43 張貼