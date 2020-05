好萊塢女星安海瑟薇(Anne Hathaway)演出著名作品《麻雀變公主》系列走紅,今年初生下寶寶後,她跟上最近Instagram流行的#pillowchallenge枕頭挑戰,重現蜜亞公主的風采。

照片中,安海瑟薇把頭髮全部綁起來,戴上墨鏡和耳罩式耳機,身上綁著三顆枕頭,背後還有一個蝴蝶翅膀,寫道:「A Queen is never late; everyone else is simply early.(女王從來不會遲到,是其他的人早到)」神還原電影中的蜜亞公主。

距離第二集的《麻雀變公主》已過了15年,去年安海瑟薇親口證實第三集有望開拍,不過目前進度還沒明確,如果後續有相關消息會再陸續公布,但已經引起眾多影迷的期待。