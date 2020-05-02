身價上億的義大利網紅始祖琪亞拉·法拉格尼(Chiara Ferragni)，以部落格分享時尚穿搭而爆紅後不僅成為時尚寵兒，還推出自創品牌成為身價上億的老闆娘，即使後來結婚生子，身材依舊火辣纖細，幹練又美麗的形象吸引千萬人喜愛。
居住在新冠肺炎疫情重災區的她，近幾個月都待在家中沒有外出，但她還是經常透過IG分享生活與製造話題，這兩日她PO出新得到的蕾絲內衣褲，對鏡自拍秀出結實腹肌與渾圓美尻，立即吸引70萬人按讚成功吸引注意力。
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居住在新冠肺炎疫情重災區的她，近幾個月都待在家中沒有外出，但她還是經常透過IG分享生活與製造話題，這兩日她PO出新得到的蕾絲內衣褲，對鏡自拍秀出結實腹肌與渾圓美尻，立即吸引70萬人按讚成功吸引注意力。
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