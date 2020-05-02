來自馬來西亞的正妹張安琪（Angela Chong）以雄偉的美胸配上白皙皮膚走紅，綽號琪琪的她被譽為可遇不可求的「大馬天菜」、「大馬國民女友」，她笑起來自然不做作，氣質甜美吸引大批粉絲喜愛，在 Instagram 上已吸引超過萬93萬粉絲喜愛。

張安琪自從去年推出寫真集《Angela 第一次1st》之後，就持續被鐵粉們敲碗推出下一本，因此她為了回饋粉絲，終於在近日公開推出新書《琪待有你》的消息！她表示這是一本旅遊寫真集，為了宣傳她也頻頻在IG上曝光辣圖，光是一張紅色比基尼照就就讓粉絲們全暴動，直呼：「我要跟你一起去！」

在 Instagram 查看這則貼文 Angela張安琪（琪琪）（@angelaqiqi_99）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 26 日 下午 7:35 張貼

照片中，張安琪身穿白色的男友襯衫入鏡，更表示：「這次的男友襯衫主題是我提議的唷！你們覺得好看嗎？」仔細一看，發現她竟把黑色內衣穿在裡面，打造若隱若現的視覺感受，而在另一套造型中，她穿上粉色絲綢洋裝，突顯出雪白的雙球及事業線，讓人看了血脈噴張。

在 Instagram 查看這則貼文 Angela張安琪（琪琪）（@angelaqiqi_99）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 26 日 上午 5:45 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Angela張安琪（琪琪）（@angelaqiqi_99）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 24 日 下午 5:30 張貼