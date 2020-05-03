奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！本周牡羊座事業運最旺，巨蟹座愛情運最旺，處女座金錢運最旺。另外射手座事業運需要留意，獅子座愛情運需要留意，雙魚座金錢運需要留意。

▍牡羊座

開運顏色:粉紅色

幸運數字:09

整體運勢★★★★

解析:下周牡羊的行動力提高許多，過往有不想解決的事情也將在下周有解決的機會。另奧斯要提醒，雖然行動力的提升讓你在下周顯得極積許多，但卻有三分鐘熱度及欠缺周詳計畫的狀況，所以下周在處理事情或是付諸行動前記得要再多想一下，以免結果不盡理想喔！

▍金牛座

開運顏色:天空藍

幸運數字:10

整體運勢★★★★

解析:下周金牛的朋友則顯得腳踏實地許多，踏實的因素在下周完全落實在你的生活當中，而這樣的態度將讓你周遭朋友有安心穩定的感受，所以下周將會是實際的一周，要多加把握。另外需要注意的是下周的物質慾望會提升許多，多避免不要的開銷囉！

▍雙子座

開運顏色:紫色

幸運數字:25

整體運勢★★★★

解析:下周雙子朋友思緒清晰也活絡許多，如正是需要動腦時期的，下周會是值得好好握的一周。另外因下周的思緒清晰許多，所以面對問題時都能妥善解決，不拖拉，會是個解決能力良好的一周。奧斯提醒下周雖然思緒條理清晰，但卻始終有未付諸行動的情況存在，所以下周如果行動與思緒並行將會是好上加好的一周喔！

▍巨蟹座

開運顏色:白色

幸運數字:36

整體運勢★★★★★

解析:巨蟹的朋友下周將是充滿開心與愉悅的一周，心靈上的喜悅反應在外在讓你整體看起來都清新不少，若目前有煩人惱人的事情也都在下周畫下個段落，讓你長久以來的緊繃，放鬆不少。

▍獅子座

開運顏色:銀色

幸運數字:75

整體運勢★★★

解析:獅子座的朋友，下周將會是個放棄思考的一周，過往思緒清晰的狀況下周不再如此強烈，下周在面對事情上，會較被動些，奧斯建議下周面對人事物要主動些，要不下周的被動將影響許多後續狀況唷！

▍處女座

開運顏色:灰色

幸運數字:99

整體運勢★★★

解析:下周處女座的朋友，面對目前的環境些微感覺自己的不足，因此有想提升自己的想法出現，面對目前熟悉的現況開始猶豫與選擇是否要做些改變，而這樣的狀況也讓自己開始做自我提升的動作，是個良好的一周，奧斯建議要好好把握喔！

▍天秤座

開運顏色:褐色

幸運數字:04

整體運勢★★★★

解析:下周天秤朋友則顯得積極上進許多，而這樣的上進及積極卻不像是在怠惰中改變，反而像是在精益求精的感覺，面對許多事情與事物下周有更多自我的看法，開始著手去調整過往就看似不錯的事情，這將是個非常好的周期，只是奧斯還是要提醒你，適時地調整是好的，但可別過了頭像鑽牛角尖般喔！

▍天蠍座

開運顏色:橘色

幸運數字:55

整體運勢★★★

解析:下周天蠍朋友則顯得粗心許多，許多事情思考得不夠周詳就付諸行動，導致之後會有問題爆發的隱憂，奧斯建議下周思緒的清晰狀況及決定，要再多花點時間思考，另外奧斯提醒下周內心的渾沌也影響自己不少，壓力及情緒要懂得適時發洩，可別影響自己太深唷！

▍射手座

開運顏色:藍色

幸運數字:63

整體運勢★★

解析:過往的努力打下的根基在下周動搖了起來，因此讓射手朋友在下周面臨些困境，例如工作上的瓶頸或是事業的困難，奧斯提醒下周在面臨狀況時，該花心思好好想想目前事情的其他出路了，環境正在改變的同時，我們也要隨著調整，以免自我設限喔！

▍魔羯座

開運顏色:黃色

幸運數字:11

整體運勢★★★★

解析:下周摩羯座的朋友對於目前的現況感到知足，不再像過去給自己太多壓力，開始懂得享受目前的生活，但有好有壞，奧斯提醒停下腳步休息，但可別也停下了自己對來的規劃以及企圖心喔！

▍水瓶座

開運顏色:綠色

幸運數字:65

整體運勢★★★

解析:長久以來堅持的事物或想法在下周受到不小的挑戰，有可能是家人也有可能是來自於朋友，而也因為這樣的狀況讓水瓶朋友的情緒稍稍受到影響，奧斯提醒下周在面對自己想做的事或想法，要堅持一些，避免因為外來的評價而動搖了自我的內心喔！

▍雙魚座

開運顏色:橄欖綠

幸運數字:45

整體運勢★★

解析:下周雙魚朋友，無來由的念舊起來，過往的事情三不五時浮現在你目前的生活，有那麼點守舊的狀況發生。另外也因為這的狀況讓自己似乎停留在過去，不太願意踏出新的一步，讓自己顯得孤獨許多。下周要多避免想到過去的事情，以免影響到你目前的生活喔！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】