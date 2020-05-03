時尚媽咪殷悅（Melody）2006年閃嫁富商吳育奇，婚後陸續生下兩個寶貝女兒，目前活躍談話性節目，也時常在網路分享生活點滴。最近，她現身在台北微風百貨附近，一襲休閒穿搭根本看不出是兩個孩子的媽。

照片中，Melody放下及肩中長髮，身穿黑色上衣和抽鬚熱褲，露出一雙白皙又勻稱的美腿，無瑕的膚況幾乎和腳上的白布鞋一樣純白。

即便鏡頭拍到上半身，使臉部膚況變得清晰，也只看得到閃閃發光的光澤肌，全身上下幾乎沒有留下歲月的痕跡，保養功力驚人，讓網友大讚：「也太正太年輕」、「20歲的少女」、「腿好過分」、「好像學生喲」。

Melody曾透露會在女兒上學的時候，抓緊空檔練瑜伽和皮拉提斯，每天早晚都會花15分鐘伸展，並且搭配滾輪，除了讓身體線條變得更優美，身心靈也跟著放鬆不少，至於肌膚保養，Melody很重視乳霜，因為皮膚的保水度和前面抹的精華都需要利用乳霜鎖水，把保濕做足後，自然不易產生細紋和瑕疵。