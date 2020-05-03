在IG上擁有百萬人追蹤的南韓超人氣網拍模特兒兼老闆娘崔素美(somi)，以甜美臉蛋與婀娜多姿的好身材吸引網友喜愛。近日，她在社群平台上秀出火辣好身材引起網友們暴動。

崔素美(somi)曾因屢次遭到網友質疑身材全是「假」的，她索性前往意願照X光請醫生證明雙峰純天然而大受粉絲們支持，讓她人氣更加暴漲。

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而時常在IG上為自家服飾擔任模特兒的她，這兩日又曬出另網友噴血的火辣穿搭，只見她穿著白色西裝外套與長褲，打開外套裡面竟什麼都沒穿，露出豐滿東西半球看起來十分帥氣又性感，吸引上萬人點讚。

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