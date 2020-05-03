以下4個星座男特別容易在有錢後就起色膽，手頭寬裕後就變壞！

▍1.摩羯男（12.22-1.19）

摩羯的性格雖然不像雙子那樣外向，百變，卻也是一個善於隱藏自己的好手。只是因為行事風格太過低調，內斂，所以才很難有人深入去了解他們。即使生出色心和色膽，也不會有人發現！畢竟對摩羯這個心思很縝密的人來說，他們很少會主動去做一些連自己都沒把握的事情，所以如果沒有萬全之策，就算慾望再強，他們也不會為了貪圖一時的享樂而冒很大風險！因此在有錢之前，他們只能先按捺住自己的躁動的心，直至功成名就再主動出擊！

他們和金牛一樣，是個很注重實際和結果的人，就算在感情世界裡，摩羯也會先衡量一下利弊，再以最小的代價去換取最大的利潤，不願吃一點虧！尤其是在已經功成之後，被壓抑很久的摩羯男就會有一種強烈地想要釋放的渴望，然後在這種情緒影響之下做了許多偏離以前航道的事情！要知道，摩羯男是個很能吃苦的人，他們責任心很重，事業未成之前是不會被兒女私情而束縛。所以等到有錢後他們才會生出色膽，想要嘗試以前從未享受過的刺激，那時就算是再深的牽絆和規則都不能將其束縛，朝三暮四，有錢就變壞！

▍2.處女男（8.23-9.22）

處女男應該是12星座中最講究的一個，他們的想法很多，想要實行的東西更多，所以在沒錢沒實力之前​​，因為種種問題，他們只能對自己進行強行克制，然後在功成名就之後才生出別的想法！畢竟對處女來說，這就是他們在別人面前立足的底氣，只要有了資本，他們就敢更加大膽的去做其他事情！雖然處女男本身並不是一個很重欲的人，但他們也有一種想要追尋刺激和不甘寂寞的心。正所謂「酒足飯飽思淫欲」，在生活穩定富足之後，處女男就會開始追尋精神上的東西。

要知道，處女座本來就是一個喜歡用一生來追求高品質生活的人，所以當他們身邊的人跟不上自己變化的時候，處女男就算再留戀過去，也會不由自主地找出一個能配得上自己此時身份的人來將原配換掉！

▍3.天秤男（9.23-10.23）

有人曾稱天秤男是12星座中最「虛偽的紳士」，他們手段圓滑，社交能力廣泛，是個無論在哪都能很受歡迎的存在，因此天秤男身邊從不缺少異性的追求，他們的性格太好了，耳根子軟，意志又不堅定，所以在面對外界的誘惑時很難做出強有力的抵抗，以至於在剛面對時就被俘虜，然後越陷越深，不能自已。

但在生計還未徹底穩定之前，由於顧慮太多，天秤男對自己的脾氣可能還會有所收斂，而當真正有錢之後，已經獲得資本靠山的他們在鶯鶯燕燕的圍攻之下，很容易就束手就擒。即使不是主動變壞，也會在被動之下生出色膽！雖然那時他們自己也不想亂來，但被金錢和慾望迷失的雙眼已經很難再接收到大腦的指揮，以至於在瘋狂之後，犯下難以挽回的錯誤！要知道，天秤男是最享受曖昧的感覺，所以在面對送上門的桃花時，他們是絕對不會直接拒絕，即使那時身邊已經有了伴侶，但在條件的支持下，天秤男也會與那些異性保持著最親密的距離，當心飄了起來，除非受到重傷，不然很難收回！

▍4.金牛男（4.20-5.20）

金牛男天生色大膽小，對物質和精神方面都有著謎一般的執著和追求，是個典型的物慾專家。因此在沒錢的時候他們可能會有點安於現狀，沉迷在這種穩定的生活當中。但有錢了之後，對物質非常執著的金牛就會主動打破這種歲月靜好的局面，因為內心深處的好奇和貪戀，而主動變壞！

那時已經有了金錢支柱的他們，彷彿有了依靠般，對於自己以前沒有嘗試的事情都有了一探究竟的想法，然後在飄飄然之下，直接暴露了自己的本性！要知道，金牛本身就是一個極其重欲的人，他們無論是在金錢，還是性愛方面都有著強烈的渴望。所以當有了資本之後，他們就彷佛是擁有了一個能更好花天酒地的理由，除非你是他追尋了一輩子的眷戀，不然在層層誘惑之下，金牛就算身體沒有叛變，精神還是會通過層層束縛而出軌！

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